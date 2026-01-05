الدعيع يشكّك في ولاء روبن نيفيش للهلال .. ويؤكد: توقعت خسارة النصر للصدارة بعد تلك المباراة!

وكان روبن نيفيش، قد رفض الحديث عن مستقبله، في هذا التوقيت، كونه أمر شخصي، فيما اكتفى بالقول إنه يتحدث مع عائلته وكل من يعرفه.

ونفى روبن نيفيش، التقارير التي ربطت اسمه بانتقال محتمل إلى نادي الاتحاد، مؤكدًا أنه إذا ما قرر البقاء في السعودية، فلن يلعب إلا في الهلال فقط، كما أضاف "لا تصدقوا ما تقرؤونه".

وذكرت تقارير بأن نيفيش يأتي على رادار عددٍ من الأندية الأوروبية، مثل مانشستر يونايتد أو سيتي، ونيوكاسل، رغم تأكيد الإعلامي بن جاكوبس بأنه لم يتلقّ أي عرض رسمي مع بدء الفترة الشتوية، كما أكد فابريتسيو رومانو، أنه لا علم لديه بشأن مدى اهتمام ريال مدريد بضم النجم البرتغالي، وفق ما تم تداوله في الأيام الماضية.