النصر، رونالدو وجيسوس .. انسوا يناير "الأسود" واستمعوا لما قاله فرانشيسكو توتي عن الفوز بالدوري!

عمل النصر جيدًا في الصيف الماضي، استقطب المدرب الخبير بالدوري السعودي، جورج جيسوس، وجدد عقد نجمه كريستيانو رونالدو، وراهن على الثلاثي إينيغو مارتينيز وكينجسلي كومان وخاصة جواو فيليكس.

وتُرجم هذا العمل على أرض الملعب بتحقيق أفضل انطلاقة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث وصل لـ10 انتصارات ليُحطم رقم الهلال صاحب الـ9 انتصارات متتالية في انطلاقة المسابقة، والأمر لم يكن مجرد تحقيق نتائج جيدة، بل أرعب النصر الخصوم بمستواه الممتاز هجوميًا وصلابته الدفاعية وتألق جميع لاعبيه تقريبًا.

النصر حتى مواجهة الأهلي الأخيرة هو الأقوى هجومًا ودفاعًا في دوري روشن، ونجميه، فيليكس ورونالدو، هما هدافي المسابقة، والأمر لم يختلف بعد تلك المواجهة إلا بتساوي الأهلي معه بالأقوى دفاعًا، حيث لم يقبل كل منهما أكثر من 10 أهداف، وقد سجل العالمي 37 هدفًا.

الفريق لعب مباراة جيدة أمام الاتفاق لكنه خسر نقطتين بتفاصيل بسيطة، ولعب بالتأكيد مباراة سيئة تمامًا أمام الأهلي، ولكن هل يُمحى عمل 11 مباراة لأجل 90 دقيقة! مستحيل بالطبع، وهذا لا يحمل فقط ظلم كبير للنادي والمدرب واللاعبين، بل الكثير من السذاجة الكروية لأن لا فريق يستطيع تقديم أداء ثابت في جميع مراحل الموسم ومبارياته.

الدوري يُحسم بقدرة الفريق على جمع أكبر عدد من النقاط في وقت تألقه وخسارة أقل عدد من النقاط في وقت تراجعه .. وعلينا ألا نتجاهل حقيقة أن الخصم كان الأهلي ولعب مباراة عظيمة على جميع الأصعدة، بجانب أن الأرض والجمهور لعبا دورهما كذلك في تلك الليلة الكارثية للضيف القادم من الرياض.

النصراويون جميعًا مطالبون بعدم الانجرار وراء ذلك التيار الذي يُحاول الحد من قدرة فريقهم واستغلال مجرد 90 دقيقة سيئة لهدم عمل بدأ منذ الصيف من الجميع، الإدارة والمدرب واللاعبون والجمهور، وأسفر عن نتائج ممتازة وانطلاقة تاريخية في دوري روشن.