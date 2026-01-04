Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Al Nassr GOAL ONLYAI
تامر أبو سيدو

النصر، رونالدو وجيسوس .. انسوا يناير "الأسود" واستمعوا لما قاله فرانشيسكو توتي عن الفوز بالدوري!

نصيحة النجم الإيطالي مناسبة جدًا لوضع الفريق السعودي

فقد النصر صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما حافظ عليه لـ11 جولة لُعبت فعليًا، ذلك بعد خسارته 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق والخسارة أمام الأهلي، ونجاح منافسه، المتصدر الجديد، الهلال في الفوز اليوم على ضمك بثنائية دون رد.

الهلال أصبح في الصدارة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تراجع للوصافة بعد 10 انتصارات متتالية، وهو الوضع الذي بدأ يثير القلق في إعلامه وجمهوره، لكن هل الأمر يستحق بالفعل كل ردود الفعل تلك؟ 

  • 90 دقيقة لا تلغي 11 مباراة!

    عمل النصر جيدًا في الصيف الماضي، استقطب المدرب الخبير بالدوري السعودي، جورج جيسوس، وجدد عقد نجمه كريستيانو رونالدو، وراهن على الثلاثي إينيغو مارتينيز وكينجسلي كومان وخاصة جواو فيليكس.

    وتُرجم هذا العمل على أرض الملعب بتحقيق أفضل انطلاقة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث وصل لـ10 انتصارات ليُحطم رقم الهلال صاحب الـ9 انتصارات متتالية في انطلاقة المسابقة، والأمر لم يكن مجرد تحقيق نتائج جيدة، بل أرعب النصر الخصوم بمستواه الممتاز هجوميًا وصلابته الدفاعية وتألق جميع لاعبيه تقريبًا.

    النصر حتى مواجهة الأهلي الأخيرة هو الأقوى هجومًا ودفاعًا في دوري روشن، ونجميه، فيليكس ورونالدو، هما هدافي المسابقة، والأمر لم يختلف بعد تلك المواجهة إلا بتساوي الأهلي معه بالأقوى دفاعًا، حيث لم يقبل كل منهما أكثر من 10 أهداف، وقد سجل العالمي 37 هدفًا.

    الفريق لعب مباراة جيدة أمام الاتفاق لكنه خسر نقطتين بتفاصيل بسيطة، ولعب بالتأكيد مباراة سيئة تمامًا أمام الأهلي، ولكن هل يُمحى عمل 11 مباراة لأجل 90 دقيقة! مستحيل بالطبع، وهذا لا يحمل فقط ظلم كبير للنادي والمدرب واللاعبين، بل الكثير من السذاجة الكروية لأن لا فريق يستطيع تقديم أداء ثابت في جميع مراحل الموسم ومبارياته.

    الدوري يُحسم بقدرة الفريق على جمع أكبر عدد من النقاط في وقت تألقه وخسارة أقل عدد من النقاط في وقت تراجعه .. وعلينا ألا نتجاهل حقيقة أن الخصم كان الأهلي ولعب مباراة عظيمة على جميع الأصعدة، بجانب أن الأرض والجمهور لعبا دورهما كذلك في تلك الليلة الكارثية للضيف القادم من الرياض.

    النصراويون جميعًا مطالبون بعدم الانجرار وراء ذلك التيار الذي يُحاول الحد من قدرة فريقهم واستغلال مجرد 90 دقيقة سيئة لهدم عمل بدأ منذ الصيف من الجميع، الإدارة والمدرب واللاعبون والجمهور، وأسفر عن نتائج ممتازة وانطلاقة تاريخية في دوري روشن.

  • يناير "الأسود"

    "فبراير الأسود" واحد من أجمل أفلام السينما المصرية، ولكن سوء حظ النصر هذا الموسم دفعه لعيش "يناير الأسود"! ودعونا نفتح القوس قليلًا ونضم يومين من ديسمبر الماضي حيث التعادل مع الاتفاق.

    النصر يدخل مرحلة حاسمة من الموسم، يُواجه خلالها خصوم كبار ومباريات صعبة، وقد بدأت تلك المرحلة بمواجهة الاتفاق صاحب النتائج الجيدة مؤخرًا، ثم الأهلي الذي يستطيع مفاجأة الجميع بأداء سلب تارة وإيجابي تارة أخرى، وقد كان من سوء حظ النصر أن حضر الفريق الجداوي بصورة بطل آسيا!

    السلسلة تكتمل بمواجهة القادسية ومن ثم الهلال في الديربي الكبير ثم الشباب في الديربي المُصغر، وختام مرحلة الذهاب سيكون في ملعب صعب أمام ضمك، ومن ثم افتتاح الإياب بمباراة صعبة أمام التعاون، الحصان الأسود للموسم، وختام يناير سيكون بلقاء مع الخلود.

    هو "يناير الأسود" ليس فقط لقوة الخصوم وصعوبة المباريات، بل لأنه جاء في فترة حرجة لجميع أندية دوري روشن نتيجة ضغط الجدول بشكل مرعب بدنيًا! إذ تلعب الفرق كل 3 أيام مما لا يترك أي مجال للاستشفاء الفني والبدني والأهم الذهني! ويُعزز من فرص الإصابات والتأثر بالضغوطات الإعلامية والجماهيرية، وأعتقد أن النصر بدأ تلك الآثار السلبية لازدحام الجدول أمام الأهلي.

    الحظ لم يُساند جيسوس أبدًا في تلك الفترة، إذ آخر ما يتمناه أي مدرب هو مواجهات قوية مضغوطة بهذا الشكل، ولعل الهلال كان أفضل حظًا بوجود مباريات سهلة نسبيًا في تلك المرحلة القاسية من الموسم.

    وما يزيد الطين بلة غياب المهاجم ساديو ماني عن النصر لتواجده مع السنغال في كأس أمم إفريقيا، وهو غياب مؤثر جدًا، هجوميًا وكذلك دفاعيًا! فالجناح الهداف هو أحد أفضل نجوم الفريق هذا الموسم وله دور كبير في النتائج الممتازة وأثر غيابه ظهر واضحًا أمام الاتفاق وخاصة الأهلي.

    مواجهات قوية، جدول مزدحم لا يرحم، غياب أحد الركائز الأساسية .. كلها تجعل من يناير "يناير الأسود" بالفعل للنصر والخروج منه بأقل الخسائر هو المطلوب الآن، بغض النظر عن أي أشياء أخرى!

  • نصيحة فرانشيسكو توتي!

    تزدحم مسيرة النجم الإيطالي المعتزل، فرانشيسكو توتي، بالتصريحات الجدلية والمثيرة، وفي إحداها قال "الفوز بلقب الدوري يتحقق بالفوز على الصغار"، وذلك في تقليل منه لخسارة روما أمام لاتسيو في ظل منافسته مع إنتر على لقب الدوري الإيطالي.

    تلك الجملة بمثابة نصيحة مهمة للنصر ومدربه جيسوس ولاعبيه بقيادة رونالدو، مفادها ألا يتوقف النادي عند خسارة الأهلي أو أي سقوط قادم أمام أحد الفرق الكبيرة في دوري روشن السعودي، لأن تلك النتائج السلبية متوقعة في مثل تلك المواجهات، فنحن نتحدث عن مباراة 50:50 أمام القادسية أو الهلال مثلًا!

    النصر مطالب بغلق ملف تلك المباريات الصعبة سريعًا ومهما كانت النتائج، والبدء من جديد في حصد النقاط من المنافسين الصغار أو لنقل من هم في المتناول، من تكون فرصة انتصاره عليهم هي الأكبر قبل انطلاق صافرة البداية! لأن تلك النقاط من تصنع البطل في النهاية لا المواجهات الكبرى مع الخصوم، إلا في مواسم استثنائية!

    دوري روشن السعودي قوي جدًا هذا الموسم، واحتمالات الفوز والخسارة لجميع الفرق، خاصة في المواجهات المباشرة، شبه متساوية، وقد خسر الهلال 4 نقاط أمام القادسية والأهلي، ولذا، ورغم أهمية تلك المباريات معنويًا وذهنيًا ونقطيًا بالطبع، إلا أن الفوز بها وحدها وإهدار النقاط أمام الصغار لن يجلب اللقب بل العكس ما قد يحدث ... النصر مطالب بالاستماع جيدًا لتلك النصيحة القادمة من إيطاليا وعدم التفريط بأي نقطة في المتناول، مثلما فعل في الجولات الـ10 الأولى.

