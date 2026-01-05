بدا وكأنه تعمد الإنذار .. تيو هيرنانديز يتلقى إشادة بتصرفه "الغريب" في مباراة ضمك!

"الاهتمام بأدق التفاصيل".. كان ذلك الوصف الذي أطلقه الناقد الرياضي عماد السالمي، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول أدائه في مباراة ضمك، التي شهدت صعود الأزرق لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي، مستفيدًا من تعثر جاره النصر.

النصر ظل مسيطرًا على صدارة دوري روشن، على مدار 11 مباراة متتالية (مع تأجيل الجولة العاشرة)، قبل أن يتنازل عنها، في الجولة الثالثة عشرة، بخسارته أمام الأهلي (2-3)، في كلاسيكو الإنماء.

الهلال استغل تعثر النصر في آخر جولتين، بالتعادل مع الاتفاق والسقوط أمام الأهلي، ليرتقي إلى الصدارة، بفوزه على ضمك (2-0)، في أبها.