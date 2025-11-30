Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | الضحية الأقرب لإعادة كانسيلو إلى القائمة المحلية، وإنزاجي يُعلق على مستقبل نونيز

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 30 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

