يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على التعاون، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة طريقه نحو الصدارة، بينما يطمح التعاون إلى تحقيق الانتصار لخطف المركز الثاني، ومواصلة النتائج الجيدة في الموسم الحالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.