اعتدنا الموسم الجاري على اللقاء الجدلية بين المراسلين واللاعبين، تارةً تثير غضب أحدهم، وأخرى تدفعه للاستنكار وعدم الرد وغيرها، وبطل هذه المرة هو الجزائري حسام عوار؛ لاعب وسط الاتحاد.
بين الجهل بالأحداث والتهكم على الصحفيين .. حسام عوار يتحدث عن منافس الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك
ما القصة؟
الاتحاد استضاف أمس السبت، الشباب، على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
ونجح النمور في خطف بطاقة التأهل بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، حيث تكفل الساطي المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم العميد السابق، بالتقدم للشباب في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض سيطروا على اللقاء بعد ذلك.
رباعية الاتحاد أحرزها لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا، والقائد الفرنسي كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية" في الدقائق 20، 30، 84 و86 من عمر اللقاء.
بذلك يرافق الاتحاد، كل من الهلال والأهلي والخلود في دور نصف النهائي، المقرر إقامته في فبراير المقبل (2026).
ماذا فعل حسام عوار؟
عقب المبارة، سُئل حسام عوار عن أي من الثلاثي المتأهل لنصف النهائي (الهلال، الأهلي، الخلود) يفضل مواجهته، ليرد باستغراب: "لم تنته المنافسات بعد، صحيح؟!"، هنا فاجأه الصحفيون بأن المباريات جميعها انتهى بالفعل.
أعاد الجزائري سؤال الصحفيين عن منافس العميد في نصف النهائي، ليخطروه بعدم علمهم بعد لعدم إجراء القرعة وقتها، ليرد بنبرة غريبة بعض الشيء: "لا تعلمون؟، أنتم متأكدون؟!"، وتابع: "أنا لا أهتم بماهية الفريق الذي سنواجهه في الدور المقبل".
حديث عوار لم يكن واضحًا النية من ورائه، البعض يرى أنه يجهل بأحداث منافسيه ولا يتابع المباريات السعودية باهتمام، وآخرون رأوا أنه فقط يتهكم على الصحفيين.
منافس الاتحاد في نصف النهائي
قرعة دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 أجريت اليوم الأحد بالفعل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على يد نعيم البكر؛ مدير لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقد أسفرت القرعة عن حلول الاتحاد ضيفًا على الخلود، فيما يحل الهلال ضيفًا على الأهلي.
ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 23 و24 من فبراير 2026، على أن تحدد التوقيتات لاحقًا من قبل إدارة المسابقات.
المشوار لنصف النهائي
بالحديث عن مشوار الرباعي حتى وصل لنصف النهائي، فلنبدأ بالخلود، حيث عبر من البكيرية في دور الـ32، منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تخطى النجمة في دور الـ16 بنتيجة (1-0)، وأخيرًا الخليج في ربع النهائي (4-3).
أما عن مشوار الهلال، ففي دوري الـ32 والـ16 خرج بالنتيجة نفسها (1-0)، أمام العدالة ثم الأخدود، وأخيرًا كان الانتصار أمام الفتح (4-1) في ربع النهائي.
بالانتقال للأهلي، فهو صاحب الانتصارات الكبيرة في هذه النسخة، حيث بدأ بالعربي (5-0)، ثم الباطن (3-0)، وأخيرًا الانتصار أمام القادسية في ركلات الترجيح بعد التعادل (3-3).
وأخيرًا مع الاتحاد، فقد انتصر بدور الـ32 أمام الوحدة (1-0)، فيما اصطدم بالنصر في دور الـ16، لكنه نجح في الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، وأخيرًا هزيمة الشباب (4-1).
آخر تتويج للمتأهلين
يعد الاتحاد هو أحدث المتوجين باللقب، من ضمن المتأهلين لدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، فقد حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز في النهائي أمام القادسية.
أما الهلال فآخر مرة له في موسم 2023-2024، حيث صعد على منصة التتويج بالكأس الغالية للمرة التاسعة في تاريخه، بحسب النتائج النهائية للجنة مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية.
بينما الأهلي، فهو وصيف الزعيم في التتويج بواقع ثماني مرات، لكن آخر مرة له كانت في موسم 2015-2016، ومن وقتها لم يعرف حمل كأس الملك.
فيما لم يحصد الخلود اللقب قط.
عودة الأهلي والهلال
النسخة الحالية من الكأس الغالية تشهد وجود الكبيرين الأهلي والهلال في نصف النهائي بعدما فشل في ذلك بالنسخة الماضية (2024-2025)..
الراقي وقتها صدم جماهيره بالخروج من دور الـ16 بهزيمة مفاجئة أمام الجندل بثنائية مقابل هدف وحيد.
أما الهلال فكان آخره بدور ربع النهائي، حيث لقنه الاتحاد الهزيمة في ركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.
وبعدها استكمل العميد طريقه حتى توج في النهاية باللقب بالفوز أمام القادسية في النهائية منتصرًا بثلاثية مقابل هدف وحيد، جامعًا بين كأس الملك ودوري روشن السعودي في موسم واحد (2024-2025).