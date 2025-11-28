ارتبط بالهلال كثيرًا .. النصر يدخل صفقة إيدرسون بقوة ورد رسمي مثير من وكيل اللاعب

في مفاجأة من العيار الثقيل.. دخل نادي النصر بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، متوسط ميدان فريق أتالانتا الإيطالي؛ والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى عملاق الرياض الآخر الهلال، لفترةٍ طويلة للغاية.

ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بصفقاتٍ جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ وذلك لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات "العلامة الكاملة"؛ إلى جانب تأهُله لثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، بشكلٍ رسمي.