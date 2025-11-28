FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTAAFP
أحمد فرهود

ارتبط بالهلال كثيرًا .. النصر يدخل صفقة إيدرسون بقوة ورد رسمي مثير من وكيل اللاعب

واحدة من أقوى الصفقات الأجنبية..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. دخل نادي النصر بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، متوسط ميدان فريق أتالانتا الإيطالي؛ والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى عملاق الرياض الآخر الهلال، لفترةٍ طويلة للغاية.

ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بصفقاتٍ جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ وذلك لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات "العلامة الكاملة"؛ إلى جانب تأهُله لثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، بشكلٍ رسمي.

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    جورج جيسوس مُرحب بصفقة إيدرسون.. وإدارة النصر تتحرك

    وفي هذا السياق.. كشف مصدر خاص لموقع "365Scores" مساء يوم الجمعة، عن ترحيب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ بالتعاقد مع النجم البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، متوسط ميدان نادي أتالانتا الإيطالي.

    المصدر أعلن أن مسؤولي النصر، سيحاولون حسم صفقة إيدرسون في الفترة القادمة؛ حيث أنهم إذا نجحوا في هذا الأمر، سيسجلون اللاعب في قائمة الفريق الأول بدلًا من الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس.

    • إعلان
  • Ederson Atalanta Getty

    وكيل إيدرسون يرد بعد ارتباط اسم اللاعب بنادي النصر

    ومن ناحيته.. تحدث أندري كوري، وكيل أعمال النجم البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، متوسط ميدان نادي أتالانتا الإيطالي؛ بعد ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    كوري اكتفى بالقول لموقع "365Scores": "هُناك بعض العروض من الدوري السعودي بالفعل؛ للتعاقد مع إيدرسون بشكلٍ رسمي، خلال الفترة المقبلة".

    وبالتالي.. أثار كوري المزيد من الجدل بشأن انتقال النجم البرازيلي إلى النصر، أو إمكانية ذهابه إلى نادٍ سعودي آخر؛ خاصة أن اسمه ارتبط بقوة بعملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

    ليس هذا فقط.. بعض التقارير والإعلاميين الرياضيين - في مقدمتهم خالد القحطاني - أكدوا أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، مُعجب جدًا بإيدرسون؛ بل ونصح إدارة الزعيم بالتعاقد معه، بالاسم.

  • FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTAAFP

    أرقام إيدرسون مع نادي أتالانتا منذ صيف 2022

    إيدرسون دوس سانتوس البالغ من العمر 26 سنة، يلعب في صفوف نادي أتالانتا منذ صيف 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من الفريق الإيطالي الآخر ساليرنيتانا.

    صفقة إيدرسون كلفت خزينة أتالانتا وقتها، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ22.90 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى أتالانتا.. لعب النجم البرازيلي 151 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 14 هدفًا، وصانعًا 5 آخرين.

    وكان إيدرسون قد مثّل عددًا من الأندية البرازيلية، قبل الانتقال إلى الملاعب الأوروبية من بوابة ساليرنيتانا في يناير 2022؛ أبرزها كروزيرو وكورينثيانز.

  • FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
النجمة crest
النجمة
النجمة
النصر crest
النصر
النصر