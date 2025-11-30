Joao Cancelo Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR
"هذا ما يدور داخل الهلال" .. رحيل لاعب في يناير والضحية الأقرب لإعادة كانسيلو إلى القائمة المحلية!

"الأزمة ستظل مستمرة"

لا صوت يعلو في الهلال، عن خطة النادي في فترة الميركاتو الشتوي، واللاعب الأجنبي الأقرب للاستبعاد من القائمة المحلية، مع اتجاه المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، نحو استعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وقررت إدارة الهلال، استبعاد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، واقتصار مشاركته على دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إصابته، مع استدعاء المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي قدم أرقامًا تهديفية مذهلة، بتسجيل 11 هدفًا في 14 مباراة.

وتسبب قرار الإدارة باقتصار ضم كانسيلو على القائمة الآسيوية، في غضب كبير من قِبل الظهير البرتغالي، والذي أعرب عنه من خلال حسابه على منصة (إنستجرام)، فيما تتجه الإشارة نحو إعادة كانسيلو للقائمة المحلية، مع إبقاء ماركوس ليوناردو، ليصبح السؤال هو "من الأجنبي الأقرب للاستبعاد من القائمة في الفترة الشتوية؟".

  • "هذا ما يدور في أروقة الهلال"

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، على أثير العربية FM، عن كواليس ما يدور في أروقة الهلال، دون اعتباره قرارًا نهائيًا، إلا أنه مؤشر على ما تدرسه الإدارة، فيما يتعلق بالأجنبي المستبعد من القائمة المحلية، ورحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في ميركاتو يناير.

    وقال الجماز إن الاتجاه الذي تدرسه إدارة الهلال - حاليًا -، هو الاستغناء عن الجناح البرازيلي الشاب كايو سيزار، وضم لاعب مهاجم "مواليد" على الأقل.

    أما عن هوية الأجنبي الأقرب للاستبعاد من القائمة المحلية، واقتصار مشاركته على دوري النخبة الآسيوية فقط، بعد إعادة جواو كانسيلو، هو المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

    "الأزمة مستمرة"

    في المقابل، قال الجماز إن المشكلة الحالية في الهلال، تشترك فيها الإدارة والجهاز الفني، مبينًا أن داروين نونيز "غير مريح"، خاصة وأنه يشارك في مباراة ثم يذهب إلى العيادة، في إشارة لإصاباته الكثيرة مع الفريق.

    وكان سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قد تحدث عن إصابة داروين نونيز، في مباراة الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين، مبينًا أنها جاءت في موضع مختلف تمامًا عن الإصابة السابقة، مبديًا تمنياته بأن تكون الإصابة بسيطة ولا تؤثر على جاهزيته للفترة المُقبلة.

    ونوّه الجماز بأن الهلال إذا ما قرر استبعاد داروين نونيز من القائمة المحلية، وإعادة جواو كانسيلو، فإن الأزمة ستظل مستمرة، كون كانسيلو يتعرض للكثير من الإصابات أيضًا.

  • ماذا قدم داروين نونيز مع الهلال؟

    وتعاقد الهلال مع مهاجم أوروجواي، قادمًا من ليفربول، في الصيف الماضي، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2028، مقابل 55 مليون يورو.

    وتغيب نونيز عن ست مباريات مع الهلال، منذ انطلاق موسم 2025-2026، فيما شارك في 11 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين، في دوري روشن السعودي، وهدفًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما خاض مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، لم يزر فيها الشباك.

    وبات نونيز هو المرشح الأبرز لاتجاه الهلال نحو استبعاده من القائمة المحلية، علمًا بأن هذا القرار تسبب في "رحيل مفاجئ" للظهير البرازيلي رينان لودي، والذي قرر المغادرة، وأخطر الإدارة بفسخ عقده من طرف واحد.

    قطار الزعيم مع إنزاجي

    وتلقى سيموني إنزاجي "إشادة"، بعد مباراة الفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث وُصف الهلال بأنه تخلى عن رداء "الدفاع"، وأظهر شراسة هجومية واضحة، ساهمت في اكتساح النموذجي بنتيجة (4-1).

    وبعد بداية متذبذبة، شهدت تعادلًا مع القادسية والأهلي في دوري روشن، تمكن الهلال من الانتصار في آخر 13 مباراة متتالية في جميع المسابقات، مع إنزاجي، ليحلّ في وصافة الدوري، برصيد 23 نقطة من تسع مباريات، وبفارق أربع نقاط عن النصر المتصدر، كما تأهل الزعيم إلى نصف نهائي كأس الملك، ليضرب موعدًا مع الأهلي، فيما يحافظ على العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتربع في صدارة "مجموعة الغرب"، برصيد 15 نقطة.

    ما ينتظر الهلال

    ويشهد دوري روشن، فترة توقف، بالتزامن مع إقامة منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.

    ويعود الهلال من فترة التوقف، بخوض أربع مباريات قبل نهاية شهر ديسمبر، حيث تأتي روزنامة الزعيم على النحو التالي..

    * 19 ديسمبر: التعاون ضد الهلال "دوري روشن السعودي".

    * 22 ديسمبر: الشارقة الإماراتي ضد الهلال "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 26 ديسمبر: الهلال ضد الخليج "دوري روشن السعودي".

    * 31 ديسمبر: الخلود ضد الهلال "دوري روشن السعودي".

    الجدير بالذكر أن رابطة دوري المحترفين قررت تأجيل مباريات الجولة العاشرة، في حالة تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نصف نهائي كأس العرب، حيث تتأجل مباراة التعاون والهلال في هذه الحالة.

