"هذا ما يدور داخل الهلال" .. رحيل لاعب في يناير والضحية الأقرب لإعادة كانسيلو إلى القائمة المحلية!

لا صوت يعلو في الهلال، عن خطة النادي في فترة الميركاتو الشتوي، واللاعب الأجنبي الأقرب للاستبعاد من القائمة المحلية، مع اتجاه المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، نحو استعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وقررت إدارة الهلال، استبعاد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، واقتصار مشاركته على دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إصابته، مع استدعاء المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي قدم أرقامًا تهديفية مذهلة، بتسجيل 11 هدفًا في 14 مباراة.

وتسبب قرار الإدارة باقتصار ضم كانسيلو على القائمة الآسيوية، في غضب كبير من قِبل الظهير البرتغالي، والذي أعرب عنه من خلال حسابه على منصة (إنستجرام)، فيما تتجه الإشارة نحو إعادة كانسيلو للقائمة المحلية، مع إبقاء ماركوس ليوناردو، ليصبح السؤال هو "من الأجنبي الأقرب للاستبعاد من القائمة في الفترة الشتوية؟".