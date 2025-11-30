Darwin Nunez Messi Ronaldo GFX GOAL ONLYGOAL AR
داروين نونيز آخر ضحايا "نظرية المؤامرة النصراوية" .. الخير أدار ظهره للهلال منذ طعنة "الصفقة الثنائية"!

نظرية جماهيرية بحتة؛ اتفق أو اختلف معها، لكن الأكيد أن الهلال يحتاج لوقفة..

شئنا أم أبينا تبقى المؤامرات جزءًا من كرة القدم .. فهي ركن أساسي من أحاديث الجماهير؛ فـ"هذا ينحاز لذاك ضد نادينا"، و"هؤلاء يخدمون مصالح منافسينا"، وما شابه من حوارات جماهيرية بحتة!

وإن خصصنا الحديث عن الدوري السعودي، فحدث ولا حرج في هذا الشأن من مؤامرات بين الأندية؛ منها الحقيقي ومنها ما هو مجرد أوهام يرددها البعض ويصدقها العامة، وهذا تحديدًا ما نقصده هنا..

"نظرية المؤامرة النصراوية وتطبيقها في الهلال" .. تلك النظرية التي تتأصل القناعة بها يومًا تلو الآخر في أعين جماهير العالمي، زاعمين أن ما تعرض له ناديهم من ظُلم قبل ثلاث سنوات تقريبًا، تحديدًا في قضية "صفقة محمد كنو" هو سبب معاناة الهلال مع صفقاته في الوقت الحالي.

الحقيقة أن ما يحدث لصفقات الهلال في السنوات الأخيرة بالفعل يضع الكثير من علامات الاستفهام، ليس لكونه غريبًا، بل هو أمر طبيعي ويحدث في الكثير من الأندية ومنهم منافسيه النصر والاتحاد والأهلي، بل غريب كونه يحدث في القلعة الزرقاء ذاتها، التي لم تعرف مثل هذا الاضطراب على مدار سنوات مضت، إذ كانت ثابتة وسط ترنح الجميع من حولها..

    بداية "اللعنة النصراوية"

    البداية – بأعين فئة نصراوية ليست بالقليلة – كانت في موسم 2021-2022، وتحديدًا في الأسابيع التي سبق يناير 2022..

    في تلك الفترة بدأ النصر التفاوض مع محمد كنو؛ لاعب وسط الزعيم، للحصول على توقيعه، بعد دخول الفترة الحرة في الميركاتو الشتوي، في ظل تعقد مفاوضات تجديد عقده مع الهلال.

    نجح النصر بالفعل في قيادة المفاوضات كما هو بارعًا دائمًا في هذا الجانب، وحصل بالفعل على توقيع الدولي السعودي، لكن بعد ثلاثة أيام فقط من هذا النجاح، انقلب كل شيء رأسًا على عقب، على إثر خطوة اتخذها الهلال عقب علمه بخطف العالمي لنجمه.

    الهلال كثف جدية التفاوض مع كنو للإبقاء عليه، بل وظهر اللاعب باكيًا على أرض الملعب رفقة فهد المفرج؛ عضو مجلس إدارة النادي، عقب انتهاء لقاء كأس السوبر السعودي أمام الفيصلي في السادس من يناير.. وبعد واقعة البكاء بساعات كانت حسابات القلعة الزرقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزف بشرى تجديد عقد اللاعب للجماهير.

    لكن الأمر لم ينته هنا بهذه البساطة، بل اتخذ النصر إجراءاته القانونية التي أسفرت في النهاية عن إيقاف محمد كنو لمدة أربعة أشهر للتوقيع لناديين في آنٍ واحد؛ بدايةً من مايو 2022، مع حرمان الهلال من التعاقدات لفترتي تسجيل (صيف 2022 – وشتاء 2023).

    المثير في الأمر وما يدعم "نظرية المؤامرة النصراوية" وفشل كل من يتآمر ضد ناديهم، أن كنو لم ير خيرًا بقدر ما كان يرى قبل تلك الخطوة، حيث فقد مركزه الأساسي في تشكيل الهلال، وتعرض للكثير من الانتقادات من قبل الجماهير على إثر تراجع مستواه، حتى رغم ظهوره على فترات بمستوى جيد.

    أكبر مثال على ذلك، ما يتعرض له صاحب الـ31 عامًا حاليًا، حيث يطالب الجمهور باستبعاده من المباريات في ظل فشله في تقديم المنتظر في فترات غياب أي من ثنائي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيش.

    لكن لم يكن كنو وحده الموجود في قائمة "ضحايا نظرية المؤامرة النصراوية"، بل يعقبه عدد من اللاعب الأجانب..

    ماتيوس بيريرا .. "فشل الصفقة الأغلى"

    أول من دخل في دائرة السخرية النصراوية، ودعم "نظرية المؤامرة" هو لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس بيريرا، الذي تعاقد معه الهلال في صيف 2021 قادمًا من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو، في صفقة كانت الأغلى في تاريخ الكرة السعودية حينها.

    لكن ماذا حدث؟ في يناير 2023 أي بعد أشهر من قطع الهلال الطريق على النصر في صفقة محمد كنو، أعلن الهلال خسارة "رهان الصفقة الأغلى"، واضطر لإعارة بيريرا للوحدة الإماراتي بخسارة مالية كبيرة، نظرًا لعدم تقديمه الأداء المنتظر.

    واستمرت سلسلة إعارات ماتيوس بيريرا بعدها، حيث أعير مرة أخرى لكروزيرو البرازيلي في صيف 2023، قبل بيعه نهائيًا في صيف 2024 مقابل خمسة ملايين يورو فقط!

    أما محصلة الـ18 مليون يورو التي دفعها الهلال به فهي 42 مباراة، ثلاثة أهداف مسجلة، و15 مصنوعة!

  • كريستيانو رونالدو .. "خسارة شتاء 2023"

    باعتراف فهد بن نافل؛ رئيس الهلال خلال أزمة محمد كنو، فقد تسبب النصر في حرمان ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

    النصر ضم صاروخ ماديرا في شتاء 2023، أي في فترة حرمان الهلال من التعاقدات على خلفية تمديد عقد كنو بعد التوقيع للنصر.

    بعدها خرج ابن نافل في أكثر من حوار صحفي، مؤكدًا أن ناديه دخل في مفاوضات مع رونالدو لضمه بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، لكن مع عقوبة الإيقاف، حول الدون وجهته نحو النصر.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    "سحبة" ليونيل ميسي

    الأمر تواصل في صيف 2023، حيث كان يحاول الهلال إدراك ما فاته في شتاء العام ذاته، ووضع التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صوب عينيه، في ظل نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

    ليو دخل بالفعل في مفاوضات مطولة مع مسؤولي الكرة السعودية، وكان قريبًا للغاية من ارتداء قميص الزعيم، لكنه في النهاية فضل التوقيع لإنتر ميامي الأمريكي.

    وهنا أطلق النصراويون ومروجو "نظرية المؤامرة النصراوية"، وسم "سحبة ليونيل ميسي على الهلال"، للشماتة في فشل الصفقة.

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    نيمار دا سيلفا جونيور .. "خسائر بالملايين"

    عقب فشل صفقة ميسي، اتجه الهلال للتعاقد مع زميله في باريس وقتها؛ البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لكن ماذا حصد الهلال من ورائه؟

    خمس مباريات خاضها ثم أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، غاب على إثره عام كامل عن الملاعب.

    وبعد أول مباراتين من عودته من جديد لمداعبة الساحرة المستديرة، أصيب نيمار بإصابة عضلية جديدة، ما دفع الطرفان لفسخ العقد بينهما في يناير 2025، وسط حديث عن خسائر بالملايين دفعها الهلال كرواتب وفترات علاجية للاعب!

  • داروين نونيز .. "آخر الضحايا"

    ختامًا مع هذه السلسلة من أعضاء "قائمة ضحايا نظرية المؤامرة النصراوية"، يأتي المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز..

    الهلال تعاقد مع نوينز في صيف 2025 قادمًا من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، بعد رحيل الصربي أليكساندر ميتروفيتش في ظل تراجع مستواه مع تعرضه لإصابات متكررة.

    لكن المفاجأة كانت ملاحقة الإصابات لنونيز في الهلال، فلم يشارك إلا في 11 مباراة، محرزًا خمسة أهداف وصانعًا لهدفين آخرين، إذ تعرض لثلاث إصابات على مدار الأشهر الماضية..

    الأولى كانت في أواخر سبتمبر الماضي، غاب على إثرها عن ثلاث مباريات، ثم أصيب من جديد في أواخر أكتوبر الماضي، قبل العودة في 22 من نوفمبر الجاري، لكن ما هي إلا مباراتين، وضربته الإصابة في المباراة الثالثة.

    صاحب الـ26 عامًا أصيب خلال مواجهة الفتح بالأمس، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بعدما شارك لمدة 41 دقيقة فقط.

    وبحسب بعض المزاعم المنتشرة، فإنه قد يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، مع احتمالات من معاناته من إصابة مزمنة.

    هذا الوضع يأتي رغم قلة إصاباته مع ليفربول في العامين الماضيين، وتحديدًا الموسم الماضي (2024-2025)، لم يغب لإصابة سوى في ثلاث مباريات فقط!

  • مؤامرة؟

    ربما هذا المصطلح هو بالفعل ما يردده النصراويون بشأن فشل عدة صفقات من العيار الثقيل في صفوف غريمهم التقليدي "الهلال"، بداعي تعريض ناديهم للظلم بشكل أو بآخر.

    لكن بعيدًا عن تلك المصطلحات الجماهيرية، يجب على الهلال الآن أن يقف وقفة جادة ويراجع حسابات تعاقداته في السنوات الأخيرة.

    صحيح أن منها ما نجح نجاحًا منقطع النظير كسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيش وحتى أليكساندر ميتروفيتش، قبل معاناته في الموسم الأخير.

    لكن في المقابل، هذا الكم من الفشل في المقابل لم يكن معتادًا من قبل من مسؤولي الهلال، خاصةً وأنه النادي الوحيد الذي لم يفلح في إبرام صفقة من نجوم الصف الأول ككريستيانو رونالدو في النصر وكريم بنزيما في الاتحاد، وعندما فعل مع نيمار، حاصره الفشل من كل جانب!

