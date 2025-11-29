يترقب عشاق كرة القدم، وجبة كروية ممتعة، خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع إقامة بطولة كأس العرب في قطر، وانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، والتي تستمر حتى يناير 2026.

وفي ذلك السياق، سادت حالة من الجدل، بشأن قرار إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتوقف منافسات روشن، خلال بطولة كأس العرب، واستكمال المنافسات بصورة طبيعية خلال أمم إفريقيا، رغم غياب عدد من النجوم الأفارقة عن أندية دوري روشن، خلال البطولة التي تقام في المغرب.

هذا التوقف الذي يشهد دوري روشن، يعد واحدًا من سلسلة توقفات عديدة خلال منافسات موسم 2025-2026، بعدما أعلنت الرابطة، في 11 أغسطس الماضي، عن توقف الدوري أكثر من مرة، بإجمالي 112 يوم، من أصل 179 يوم تستمر خلالها منافساته.

وتنطلق بطولة كأس العرب 2025، يوم الإثنين، حيث تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر، فيما يتم تنظيم كأس أمم إفريقيا، في الفترة ما بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.