أجريت اليوم الأحد، مراسم قرعة دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بعدما انتهت بالأمس منافسات دور ربع النهائي.
خالفت التوقعات بالنسبة للهلال .. نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026
ماذا حدث في ربع النهائي؟
أقيمت مباريات ربع النهائي على مدار اليومين الماضيين (الجمعة والسبت)، وشهدت تأهل الهلال، الخلود، الأهلي والاتحاد، للمنافسة على بطاقتي التأهل للنهائي.
الخلود كان قد حسم تأهله بفوز مثير أمام الخليج برباعية مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل الرباعية راميرو إنريكي، ميزياني ماوليدا، هتان باهبري وجون بوكلي في الدقائق 3، 24، 3+45 و83 من عمر المباراة.
فيما صعد الهلال بعبور سهل أمام الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، حيث أحرز أهداف الزعيم مالكوم، روبن نيفيش، حسان تمبكتي وماركوس ليوناردو في الدقائق 21، 23، 35 و49.
أما عن كلاسيكو الاتحاد والشباب، فكان في متناول يد العميد الذي تفوق برباعية مقابل هدف وحيد، تكفل بتسجيلها المالي محمدو دومبيا والفرنسي كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية".
بينما كانت الإثارة الأكبر في قمة الأهلي والقادسية، التي انتهى وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما، قبل أن تمنح ركلات الترجيح بطاقة التأهل للراقي، إذ انتهت بنتيجة (5-4).
الوقت الأصلي للمباراة شهد افتتاح القادسية للتسجيل في الدقيقتين ماتيو ريتيجي وجوليان كينونيس في الدقيقتين 11 و30، قبل أن يقلص المهاجم الإنجليزي إيفان توني النتيجة بإحراز هدف الأهلي الأول في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.
فيما زاد ريتيجي النتيجة للقادسية في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول بفضل ضربة جزاء، لكن عاد الراقي وأدرك التعادل بإحراز ثنائية عن طريق فالنتين أتانجانا وفرانك كيسييه (61 و73 على الترتيب).
نتائج قرعة دور نصف النهائي
أما عن دور نصف النهائي، فقد أجرى نعيم البكر؛ مدير إدارة لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، المراسم، التي أسفرت عن المواجهات التالية:
الخلود × الاتحاد - على أرض الأول.
الأهلي × الهلال - على ملعب الإنماء في جدة.
ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 23 و24 من فبراير 2026، على أن تحدد التوقيتات لاحقًا من قبل إدارة المسابقات.
قرعة خالفت التوقعات
تلك النتائج، أتت على عكس توقعات الكثيرين من منافسي الهلال..
بعض المنافسي الزعيم زعموا أن القرعة ستكون موجهة بما يخدم صالح الأزرق، لذا توقعوا أن يلتقي الهلال بالخلود، على اعتبار أنه المنافس الأسهل في نصف النهائي، فيما يصطدم الأهلي ببطل النسخة الماضية "الاتحاد" في ديربي جداوي.
أحد من شاركوا في ذلك طلال عبدالله الرشيد؛ العضو الذهبي بنادي النصر، إذ كتب بالأمس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "توقعي وإحساسي وظني أن المباراة الأولى تحددت في نصف النهائي هي بين الهلال والخلود".
لكن تبين في النهاية أن القرعة لم تكن موجهة على الإطلاق، ونحن على موعد مع كلاسيكو بين الأهلي والهلال في جدة.
عودة الأهلي والهلال
النسخة الحالية من الكأس الغالية تشهد وجود الكبيرين الأهلي والهلال في نصف النهائي بعدما فشل في ذلك بالنسخة الماضية (2024-2025)..
الراقي وقتها صدم جماهيره بالخروج من دور الـ16 بهزيمة مفاجئة أمام الجندل بثنائية مقابل هدف وحيد.
أما الهلال فكان آخره بدور ربع النهائي، حيث لقنه الاتحاد الهزيمة في ركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.
وبعدها استكمل العميد طريقه حتى توج في النهاية باللقب بالفوز أمام القادسية في النهائية منتصرًا بثلاثية مقابل هدف وحيد، جامعًا بين كأس الملك ودوري روشن السعودي في موسم واحد (2024-2025).
المشوار إلى نصف النهائي
بالحديث عن مشوار الرباعي حتى وصل لنصف النهائي، فلنبدأ بالخلود، حيث عبر من البكيرية في دور الـ32، منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تخطى النجمة في دور الـ16 بنتيجة (1-0)، وأخيرًا الخليج في ربع النهائي (4-3).
أما عن مشوار الهلال، ففي دوري الـ32 والـ16 خرج بالنتيجة نفسها (1-0)، أمام العدالة ثم الأخدود، وأخيرًا كان الانتصار أمام الفتح (4-1) في ربع النهائي.
بالانتقال للأهلي، فهو صاحب الانتصارات الكبيرة في هذه النسخة، حيث بدأ بالعربي (5-0)، ثم الباطن (3-0)، وأخيرًا الانتصار أمام القادسية في ركلات الترجيح بعد التعادل (3-3).
وأخيرًا مع الاتحاد، فقد انتصر بدور الـ32 أمام الوحدة (1-0)، فيما اصطدم بالنصر في دور الـ16، لكنه نجح في الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، وأخيرًا هزيمة الشباب (4-1).
آخر تتويجات المتأهلين
يعد الاتحاد هو أحدث المتوجين باللقب، من ضمن المتأهلين لدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، فقد حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز في النهائي أمام القادسية.
أما الهلال فآخر مرة له في موسم 2023-2024، حيث صعد على منصة التتويج بالكأس الغالية للمرة التاسعة في تاريخه، بحسب النتائج النهائية للجنة مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية.
بينما الأهلي، فهو وصيف الزعيم في التتويج بواقع ثماني مرات، لكن آخر مرة له كانت في موسم 2015-2016، ومن وقتها لم يعرف حمل كأس الملك.
فيما لم يحصد الخلود اللقب قط.