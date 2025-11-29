Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم | ترك المخطئ وعاقب الضحية .. معاناة نجم الهلال تتواصل مع رامساس "جيسوس أهانه لنفس السبب"!

أفسد لحظته التاريخية مع الهلال..

يبدو أن الحكم الليتواني دوناتاس رامساس، الذي يدير مباراة الهلال والفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يصرّ على أن يكون "عقدة" لأحد نجوم الزعيم، بسبب لقطته المثيرة للجدل خلال المواجهة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيمي "ليتواني" لإدارة مباراة الهلال والفتح، المُقامة على ملعب المملكة أرينا، بقايدة دوناتاس رامساس، ويعاونه أليكساندر راديوس، دوفيداس سوزيديليس، وعبد الله العويدان "حكم رابع"، كما يقود دوناتاس سيميناس تقنية الفيديو، وبمعاونة أوريستاس أبرامافيشيوس.

  • ماذا حدث؟

    وخلال مجريات اللقاء، تعرض حسان تمبكتي، لـ"دعس"، من قِبل أحد لاعبي الفتح، الذي سقط بدوره على أرض الميدان، بعد الالتحام المشترك على الكرة.

    ولكن، كان للحكم دوناتاس رامساس، رأي آخر، حيث قرر معاقبة حسان تمبكتي، بمنحه بطاقة "صفراء"، وسط غضب كبير من لاعبي الهلال.

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما أشبه الليلة بالبارحة

    وكان جورج جيسوس، المدير الفني السابق، للهلال، قد شن هجومًا على دوناتاس رامساس، بسبب واقعة سابقة، ارتبطت أيضًا باللاعب حسان تمبكتي.

    جاء ذلك، عقب مباراة الهلال والتعاون، في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، في موسم 2024-2025، ورغم فوز الأزرق في تلك المواجهة بنتيجة (2-0)، إلا أن ذلك لم يمنع المدرب البرتغالي من انتقاد التحكيم.

    جاء ذلك بعدما أشهر الحكم دوناتاس رامساس، بطاقة صفراء في وجه حسان تمبكتي، وهو القرار الذي أثار غضب جيسوس، كون هذا الإنذار قد تسبب في إيقافه، وغيابه عن ديربي النصر، في الجولة 26 من المسابقة.

    وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الإنذار الذي ناله حسان تمبكتي، غير مستحق، كونه جاء من لعبة عادية، مضيفًا "الحكم لم يقرأ اللقطة بشكل جيد، لأنه أتى من دوري ضعيف جدًا، وهو الدوري الليتواني، والمعروف هو من قبله من السلفادور، وأتمنى أن يتم استقطاب حكام مميزين".

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهدف الأول

    وجاءت لقطة الحكم دوناتاس رامساس، بـ"إنذار" حسان تمبكتي مجددًا، في مباراة الفتح، التي شهدت رقمًا جديدًا لنجم الهلال، كونه سجل أول هدف في مسيرته الكروية مع مختلف الأندية، عندما وقع على الهدف الثالث في الدقيقة 35.

    حسان تمبكتي الذي شارك مع الهلال في 77 مباراة، وخاض 57 مباراة مع الشباب، و8 مباريات بقميص الوحدة، لم يسبق له أن سجل هدفًا خلال مسيرته، قبل لقاء الفتح في كأس الملك، إلا أنه سبق وأن زار الشباك مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في مواجهة مالي، ضمن كأس العالم للشباب 2019.

    ويبحث الهلال عن المقعد الثالث في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تأهل الخلود، الذي فاز على الخليج بنتيجة (4-3)، والأهلي الذي أقصى القادسية بركلات الترجيح، بعد التعادل (3-3)، فيما يتبقى المقعد الأخير بين الاتحاد والشباب.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري، وستقام تلك المواجهة مساء السبت القادم.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.