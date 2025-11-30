وسط شكوك مستقبله في ريال مدريد .. أنطونيو روديجر: الانتقال إلى الدوري السعودي ليس الأسوأ!

المدافع الألماني يغيب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، حيث كانت آخر مشاركة له في الموسم الجاري 2025-2026 خلال مواجهة ريال أوفيدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وهو بالمناسبة ظهوره الأول والوحيد في الموسم بشكل عام.

منذ بعدها تعرض روديجر لإصابة في أوتار العضلات، استدعت تدخلًا جراحيًا، تم بنجاح، واختتم بالفعل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فمن المتوقع ظهور صاحب الـ32 خلال مواجهة اليوم بين ريال مدريد وجيرونا، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.