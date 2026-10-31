L'Eclair نظرة عامة

Bilan de la 6e journée de Ligue 1 : le PSG signe une troisième victoire consécutive

Retour complet sur le sixième week-end de Ligue 1. Nous passons en revue les résultats de la 6e journée, les principaux faits marquants, les performances individuelles remarquables et les matchs spectaculaires riches en buts, avant la 7e journée.