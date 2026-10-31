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L'Eclair

L'Eclair نظرة عامة

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الترتيب

Ligue 1 crestLigue 1

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
11Toulouse crestToulouse82421211110
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12AJ Auxerre crestAJ Auxerre83141218-610
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13Brest crestBrest8233141229
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14Angers crestAngers8224915-68
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15Troyes crestTroyes9225716-98
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