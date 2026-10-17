Álvaro Arbeloa, l'entraîneur de Fulham, a poussé un soupir de soulagement après avoir signé sa première victoire avec le club en Premier League, au milieu des doutes qui entouraient son maintien en raison des mauvais résultats.

Fulham s'est imposé face à Hull City sur le score d'un but à zéro, samedi soir, lors de la septième journée de Premier League.

Le but de Fulham a été inscrit par Alex Iwobi à la 33e minute, portant le total du club à 5 points et à la 15e place, avec une seule unité d'avance sur la zone de relégation.

Le journal Marca est revenu sur les temps forts de la rencontre, qui a vu Fulham dominer dès le coup d'envoi, Iwobi décochant une frappe puissante passant tout près de la lucarne dès la troisième minute.

Herrington, le défenseur de Hull City, a dégagé le ballon sur sa ligne de but à la huitième minute, après avoir intercepté un centre d'Oscar Bobb que Gonzalo García s'apprêtait à envoyer au fond des filets.

La domination de Fulham était telle que le club affichait 87 % de possession à la 19e minute. Bobb a de nouveau tenté sa chance sur un coup franc direct, repoussé par Tzolakis, avant qu'Iwobi n'ouvre le score pour Fulham à la 33e minute.

La défense de Hull City n'a pas réussi à écarter le danger comme il le fallait, Sander a transmis le ballon à l'international nigérian, qui a frappé depuis l'entrée de la surface. Le ballon a heurté Herrington et changé de direction avant de finir au fond des filets, offrant l'avantage à Fulham.

Les joueurs d'Arbeloa ne s'en sont pas contentés : Bassey s'est élevé pour une tête à bout portant à la 39e minute, mais a envoyé le ballon au-dessus de la transversale.

Fulham a continué à chercher avec insistance le deuxième but après la pause, mais le manque de précision devant le but l'en a empêché.

À la 58e minute, Gonzalo García a adressé une passe parfaite à Iwobi, le plaçant en position idéale, mais l'international nigérian, tout proche du but, s'est de nouveau heurté au brio de Tzolakis, qui a sauvé son équipe.

Les joueurs de Fulham ont pourtant poursuivi leurs efforts. À la 70e minute, Tzolakis a expédié une nouvelle frappe qui est passée tout près de la lucarne, avant que Gilhart n'intervienne à la 71e minute pour couper une passe décisive de King, destinée à Bobb, qui s'apprêtait à marquer.

Gonzalo est lui aussi passé près du but. À la 74e minute, l'ancien attaquant du Real Madrid s'est élevé pour une tête à bout portant, sur un centre d'Iwobi, mais le ballon a heurté la transversale.

Fulham a évolué en infériorité numérique à partir de la 90e+4 après l'expulsion de Sessegnon, suite à son intervention sur Robinho, contraint de quitter la pelouse sur blessure.

Après le coup de sifflet final, le sourire est apparu sur le visage d'Arbeloa, parfaitement conscient de l'enjeu de cette rencontre. Il a ainsi chaleureusement étreint plusieurs de ses joueurs, avant d'effectuer un tour du stade de Craven Cottage pour remercier les supporters de leur soutien.



