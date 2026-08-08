مجموعة FootballCo - سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية الخاصة بـ FootballCo Media

1. المقدمة

تُعد شركة FootballCo Media Limited ("نحن"، "لنا"، أو "FootballCo") قسمًا من مجموعة FootballCo، والتي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وتمثل مجموعة FootballCo مجموعة من الشركات التي تمتلك أو تدير أو تمثل (لنفسها أو نيابة عن أطراف ثالثة) مجموعة من المواقع والتطبيقات الرقمية المجانية المتعلقة بالرياضة.

تنطبق سياسة الخصوصية هذه عند زيارتك لهذا الموقع أو استخدام أي من خدماتنا الإلكترونية الأخرى، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، تفاعلك مع النشرات الإخبارية والمحتوى المرسل عبر البريد الإلكتروني أو عبر شركائنا في جميع منصاتنا (ويشار إليها مجتمعة بـ "الخدمات").

توضح هذه السياسة أسباب جمعنا للمعلومات والبيانات الشخصية للمستخدمين (يُشار إلى كل منهم بـ "المستخدم"، "أنت" أو "لك")، وأنواع هذه المعلومات، وكيفية استخدامها. وتنطبق سياسة الخصوصية هذه على أي معلومات يتم جمعها عبر أي منصة تُظهر هذه السياسة أو تتضمن رابطًا لها.

"البيانات الشخصية" تعني المعلومات المتعلقة بك والتي تُخضع لاستخدامها قوانين حماية البيانات المعمول بها. وتشمل أي معلومات يمكن من خلالها تحديد هويتك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما من خلال اسم أو رقم تعريف أو بيانات موقع جغرافي أو معرف إلكتروني أو أي معلومات أخرى تدل على هويتك.

لا تسري هذه السياسة على أي معلومات يتم جمعها أو استخدامها بوسائل أخرى. كما أنها لا تنطبق على مواقع إلكترونية تُدار من قبل شركات أو مؤسسات أخرى نربط بها أو ترتبط بنا. ولسنا مسؤولين عن ممارسات أو سياسات الخصوصية الخاصة بمواقع الأطراف الثالثة.

باستخدامك خدماتنا، فإنك توافق على الممارسات الموضحة في سياسة الخصوصية هذه، بما في ذلك استخدامنا لملفات تعريف الارتباط (cookies) والبيكسل ومشابهها. إذا لم تكن موافقًا، يُرجى عدم استخدام الخدمات. كما نتيح الوصول إلى خدماتنا بدون إعلانات أو تتبع عبر "Contentpass" (انظر القسم 8 أدناه). ونحتفظ بحق تعديل هذه السياسة من وقت لآخر دون إشعار مسبق. ويُعد استمرارك في استخدام خدماتنا بعد نشر التعديلات موافقة منك عليها.

من المسؤول عن بياناتك الشخصية؟

عند استخدامك لخدماتنا، فإن الجهة المتحكمة بالبيانات هي:

Football Co Media Limited

175 High Holborn, 8th Floor, Unit 8.01, London, England, WC1V 7AA

وتحمل الشركة رقم التسجيل ZA828085 لدى مكتب مفوض المعلومات (ICO) في المملكة المتحدة.

2. المعلومات التي نجمعها

عند تفاعل المستخدم مع أي من المنصات، قد نقوم بجمع بعض المعلومات عنه. وتنقسم هذه البيانات إلى فئتين رئيسيتين:

بيانات يقدمها المستخدم بنفسه بيانات نقوم بجمعها إلكترونيًا عن المستخدم أو عن كيفية تفاعله مع المنصات أو الخدمات

لا يُلزمك تقديم بيانات شخصية لنا، لكن بعض هذه البيانات أساسية لتوفير خدماتنا ومنتجاتنا بجودة مناسبة. وفي حال عدم تقديمها، قد لا تتمكن من الحصول على بعض الخدمات.

نحن لا نجمع فئات البيانات الشخصية الحساسة عند استخدامك لخدماتنا.

وفقًا للقانون المعمول به، قد نقوم بجمع المعلومات التالية:

بيانات الهوية وبيانات الاتصال:

نقوم بجمع معلومات تتعلق بك مباشرة (مثل الاسم، وبيانات الاتصال، وتفضيلات التواصل) عند:

التسجيل في خدماتنا.

الاشتراك في النشرات الإخبارية.

المشاركة في استطلاعات الرأي أو المسابقات أو العروض.

طلب الحصول على معلومات عن عروضنا ومنتجاتنا وخدماتنا.

يتم جمع هذه البيانات إما مباشرة منك أو من خلال خدمات تسجيل تابعة لأطراف ثالثة تُستخدم للتسجيل في خدماتنا أو لدى شركات مجموعتنا.

البريد الإلكتروني وغيره من وسائل التواصل:

نحتفظ بنسخ من رسائل البريد الإلكتروني، الخطابات، النماذج الإلكترونية، وسائر أشكال التواصل التي ترسلها إلينا أو إلى فرق خدمة العملاء، كما نحتفظ بردودنا عليها.

البيانات التقنية:

نجمع بعض المعلومات عند استخدامك خدماتنا والتي لا تُحدد هويتك مباشرة ولكن قد تحدد جهازك مثل:

عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).

نوع المتصفح وإصداره.

أنماط وسلوكيات التصفح.

إعدادات المنطقة الزمنية والموقع الجغرافي.

أنواع وإصدارات الإضافات البرمجية للمتصفح.

نظام التشغيل، لغة الجهاز، طراز الجهاز، إصدار تطبيقاتنا المثبّتة، وغير ذلك من التقنيات المستخدمة.

بيانات الاستخدام:

نجمع معلومات عن كيفية استخدامك للمنصات والمنتجات والخدمات، مثل:

نوع المحتوى الذي تشاهده، وعدد مرات المشاهدة، وأوقاتها.

المشاركات في المنتديات، وغرف الدردشة، ولوحات النقاش على المنصات.

البيانات المجمعة:

مثل البيانات الإحصائية أو الديموغرافية التي لا تكشف عن هويتك مباشرة أو غير مباشرة.

مثال: قد نستخدم بيانات الاستخدام لحساب نسبة المستخدمين الذين يدخلون إلى ميزة معينة في الموقع.

بيانات الملف الشخصي:

إذا قدمتها، قد نجمع تقييمات أو مراجعات المستخدم، والرياضات المفضلة، والبطولات، والفرق، والأحداث، والشخصيات المفضلة، وغير ذلك من الموضوعات ذات الاهتمام.

كما نقوم بتسجيل التفضيلات بناءً على تفاعلك معنا واستجابتك للاستبيانات.

ملفك على وسائل التواصل الاجتماعي:

نقوم بجمع معلومات من حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل اسم المستخدم، الاسم، صورة الملف الشخصي، وأي بيانات أخرى تختار مشاركتها معنا عند التواصل أو استخدام خدماتنا من خلال هذه الحسابات.

بيانات التسويق:

نقوم بجمع معلومات حول تفاعلك مع أنشطتنا التسويقية، مثل:

التفاعل مع الحملات الإعلانية عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

تفضيلاتك التسويقية كما سنوضح لاحقًا.

البيانات من أطراف ثالثة:

قد نحصل على بيانات شخصية من مصادر خارجية، مع مراعاة إعدادات الخصوصية الخاصة بك وسياسة الخصوصية للطرف الثالث، مثل:

شبكات التواصل الاجتماعي.

مزوّدي الخدمات الذين يساعدوننا في التحقق من بيانات المستخدم أو تحسينها.

الشركاء التجاريين الذين نحصل من خلالهم على الإحالة إلى منصاتنا.

الإشعارات الفورية (Push Notifications):

بعض تطبيقاتنا تطلب إذنك لإرسال إشعارات فورية، والتي قد تتضمن تنبيهات أو أصواتًا أو شارات أيقونات.

يمكنك السماح أو رفض استلام هذه الإشعارات من خلال إعدادات الجهاز. رفضها لا يمنعك من استخدام الخدمات، ويمكنك تعديل الإعدادات في أي وقت.

3. كيف نستخدم معلوماتك الشخصية

نستخدم معلوماتك الشخصية للأغراض التالية، بالاستناد إلى أحد الأسس القانونية التالية وفقًا للقوانين المعمول بها:

3.1 لتقديم خدماتنا لك (تنفيذ العقد):

نعالج بياناتك الشخصية عندما تكون ضرورية لتقديم الخدمات أو المنتجات التي تطلبها، أو لإنشاء حساب أو التسجيل في خدماتنا، أو لإدارة حسابك، أو الرد على استفساراتك.

يشمل ذلك:

توفير المحتوى المطلوب (مثل المقالات، مقاطع الفيديو، النشرات الإخبارية).

السماح لك بالمشاركة في التفاعلات مثل التعليق، أو التصويت، أو المسابقات.

معالجة المدفوعات، إذا قمت بشراء خدمات أو اشتراكات.

التواصل معك بشأن استخدامك للخدمات.

3.2 لتحسين وتطوير خدماتنا (المصلحة المشروعة):

قد نستخدم معلوماتك لتحليل وتحسين تجربة المستخدم لدينا، بما يشمل:

تحسين منصاتنا ومنتجاتنا وخدماتنا بناءً على استخدامك لها.

اختبار وتحديث تصميمات وخيارات واجهة المستخدم.

تحليل البيانات المجمعة لتحسين الأداء والمحتوى والتفاعل.

استخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتتبع الاستخدام وتقديم تجربة مخصصة.

3.3 لأغراض التسويق (الموافقة أو المصلحة المشروعة):

إذا منحتنا موافقتك (أو حيثما يسمح القانون بذلك دون حاجة لموافقة)، قد نستخدم بياناتك:

لإرسال رسائل تسويقية إليك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

لتخصيص الإعلانات التي تراها بناءً على اهتماماتك وسلوكك.

لتقديم توصيات للمحتوى والمنتجات والخدمات.

يمكنك سحب موافقتك في أي وقت أو الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق المباشر، وسنمتثل لهذا الطلب.

3.4 للامتثال للقوانين (الامتثال القانوني):

قد نحتاج إلى معالجة بياناتك الشخصية من أجل:

الامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية.

التعامل مع النزاعات أو التحقيقات القانونية.

الرد على الطلبات الرسمية من السلطات الحكومية أو القضائية.

3.5 لحماية حقوقنا أو حقوق الآخرين (المصلحة المشروعة):

نستخدم بياناتك أيضًا لحماية مصالحنا المشروعة، بما في ذلك:

منع الاحتيال أو إساءة استخدام خدماتنا.

ضمان أمن منصاتنا الرقمية وسلامة المستخدمين.

تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بنا أو أي سياسات أخرى معمول بها.

إذا استخدمنا معلوماتك لأي غرض غير مذكور في هذه السياسة، فسنقوم بإبلاغك بذلك وتحديد الأساس القانوني لهذا الاستخدام، ما لم يكن ذلك ممنوعًا بموجب القانون.

4. مشاركة معلوماتك الشخصية

نحن لا نبيع معلوماتك الشخصية لأي طرف ثالث. ومع ذلك، قد نشارك معلوماتك مع أطراف محددة لأغراض مشروعة، على النحو الموضّح أدناه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية خصوصيتك وامتثال هذه الأطراف للأنظمة المعمول بها.

4.1 داخل مجموعة FootballCo:

قد تتم مشاركة بياناتك الشخصية مع شركات أخرى تابعة لمجموعة FootballCo، وذلك:

لتوفير الخدمات أو المنتجات التي طلبتها.

لتحليل وتحسين المحتوى والخدمات.

لتطوير العروض المخصصة عبر المنصات المختلفة.

تلتزم كل كيانات المجموعة باستخدام معلوماتك بما يتفق مع سياسة الخصوصية هذه.

4.2 مع مزوّدي الخدمات والمقاولين:

نستخدم مزوّدين خارجيين لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتقديم بعض الوظائف نيابة عنا، مثل:

مزوّدو خدمات الحوسبة السحابية.

شركات تحليل البيانات والإعلانات.

مزوّدو خدمات البريد الإلكتروني.

شركات تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني.

مزوّدو خدمات الدفع، عند شراء منتجات أو اشتراكات مدفوعة.

يُسمح لهذه الأطراف بمعالجة بياناتك فقط لتنفيذ خدمات محددة ووفقًا لتعليماتنا التعاقدية، ولا يجوز لها استخدامها لأغراضها الخاصة.

4.3 شركاؤنا في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي:

قد نشارك بعض المعلومات المجمعة (وغير المحددة لهويتك مباشرة) مع شركائنا في مجال الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي لتخصيص الإعلانات وتحسين حملاتنا.

وقد يشمل ذلك استخدام أدوات مثل:

Google Ads وFacebook Pixel وTikTok Pixel وأمثالها.

إذا تفاعلت مع مكونات وسائل التواصل الاجتماعي أو سجلت دخولك عبرها، فقد تتم مشاركة معلوماتك مع هذه الشبكات بحسب إعدادات حسابك لديهم.

4.4 عند نقل الأعمال أو الأصول (صفقات تجارية):

في حال اندماجنا أو بيعنا لشركتنا أو أصولنا، أو في حالة إعادة تنظيم أو تصفية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الكيان المشتري أو الكيان القانوني الناتج عن الصفقة.

سنعمل على ضمان استمرار حماية بياناتك بموجب هذه السياسة، وإخطارك بأي تغييرات جوهرية تطرأ على استخدامها.

4.5 الامتثال القانوني وحماية الحقوق:

قد نفصح عن معلوماتك إذا طُلب منا ذلك قانونيًا أو إذا كان ذلك ضروريًا من أجل:

الامتثال لأمر قضائي أو إجراء قانوني أو طلب حكومي.

منع أو التحقيق في الاحتيال أو الأنشطة غير القانونية.

فرض شروط الاستخدام الخاصة بنا.

حماية حقوقنا أو ممتلكاتنا أو سلامة المستخدمين أو الجمهور.

4.6 بموافقتك الصريحة:

في الحالات التي لا تكون مشمولة بالأقسام السابقة، لن نشارك معلوماتك مع أطراف ثالثة إلا بموافقتك الصريحة والمسبقة.

5. الاحتفاظ بمعلوماتك الشخصية

نحتفظ بمعلوماتك الشخصية فقط للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، بما في ذلك تلبية أي متطلبات قانونية أو محاسبية أو تنظيمية.

5.1 المعايير المستخدمة لتحديد مدة الاحتفاظ:

نُحدد مدة الاحتفاظ بناءً على العوامل التالية:

الغرض من جمع المعلومات

مدة استخدامك لخدماتنا

الالتزامات القانونية

النزاعات القانونية

5.2 حذف المعلومات أو إخفاء الهوية:

عندما لا تعود هناك حاجة إلى استخدام بياناتك، نقوم إما بـ:

حذفها بطريقة آمنة، أو

إزالة ما يمكن من معلومات التعريف الشخصية منها ("إخفاء الهوية") بحيث لا يمكن نسبتها إليك بأي شكل.

5.3 الاحتفاظ لأغراض التسويق:

إذا منحتنا موافقتك على تلقي الاتصالات التسويقية، سنحتفظ بمعلوماتك لهذا الغرض إلى أن:

تسحب موافقتك، أو

تطلب منا التوقف عن الاتصال بك.

وفي كلتا الحالتين، قد نحتفظ بسجل محدود يوضح أنك لم تعد ترغب في تلقي الرسائل، حتى نضمن احترام تفضيلاتك في المستقبل.

5.4 الحسابات غير النشطة:

إذا لم تسجّل الدخول أو تستخدم حسابك لفترة طويلة، قد نعتبر الحساب غير نشط. وفي هذه الحالة، سنخطرك قبل حذف بياناتك أو اتخاذ أي إجراء آخر، ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب القانون.

6. أمن معلوماتك الشخصية

نحن ملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية، ونتخذ إجراءات تقنية وتنظيمية ملائمة لضمان أمانها، ومنع فقدانها أو استخدامها أو الوصول إليها أو تغييرها أو إفشائها بطرق غير مصرّح بها.

6.1 التدابير الأمنية التي نتخذها:

نستخدم مجموعة من الوسائل الأمنية لحماية بياناتك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

التشفير (مثل HTTPS وTLS) أثناء نقل البيانات.

أنظمة الجدران النارية (Firewalls) وبرامج كشف التسلل.

التحكم في الوصول إلى البيانات عبر صلاحيات محددة.

أنظمة المراقبة والتدقيق لمنع الوصول غير المصرح به.

مراجعة دورية للثغرات الأمنية واختبارات منتظمة للأنظمة.

6.2 القيود المفروضة على موظفينا:

نقيّد الوصول إلى بياناتك فقط على الموظفين، الوكلاء، أو المقاولين الذين يحتاجون إلى تلك البيانات لتنفيذ مهامهم.

وهؤلاء الأشخاص ملزمون قانونًا وتعاهدًا بالحفاظ على سرية البيانات واستخدامها فقط وفقًا لتعليماتنا.

6.3 المخاطر المتبقية:

على الرغم من اتخاذنا جميع الإجراءات المعقولة لحماية معلوماتك، لا يمكن ضمان أمان نقل البيانات عبر الإنترنت بنسبة 100%. لذا:

أنت تتحمل جزءًا من المسؤولية

إذا كنت تعتقد أن حسابك أو معلوماتك قد تم اختراقها،

6.4 التعامل مع الحوادث الأمنية:

في حالة حدوث خرق أمني يؤثر على بياناتك بشكل كبير، سنقوم بـ:

إبلاغك في الوقت المناسب، وفقًا لما يقتضيه القانون.

إعلام الجهات التنظيمية المختصة إذا لزم الأمر.

اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من التأثير.

7. حقوقك المتعلقة ببياناتك الشخصية

بموجب القوانين المعمول بها (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات – GDPR)، لديك مجموعة من الحقوق المتعلقة بمعلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها، بما في ذلك:

7.1 حق الوصول:

يحق لك طلب نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.

7.2 حق التصحيح:

إذا كانت بياناتك غير دقيقة أو غير مكتملة، يمكنك طلب تصحيحها أو استكمالها.

7.3 حق الحذف ("الحق في أن تُنسى"):

يحق لك طلب حذف بياناتك في ظروف معينة، مثل عندما لا تكون هناك حاجة لمواصلة معالجتها.

7.4 حق تقييد المعالجة:

يمكنك طلب تقييد استخدام بياناتك مؤقتًا في حالات معينة، كاعتراضك على دقتها أو معالجتها.

7.5 حق الاعتراض:

لك الحق في الاعتراض على معالجتنا لبياناتك بناءً على مصالحنا المشروعة، بما في ذلك لأغراض التسويق المباشر.

7.6 حق نقل البيانات:

إذا كانت المعالجة تعتمد على موافقتك أو على عقد، فلك الحق في الحصول على بياناتك بصيغة قابلة للنقل، أو نقلها مباشرة إلى طرف ثالث.

7.7 الحق في سحب الموافقة:

إذا كانت المعالجة تعتمد على موافقتك، يمكنك سحبها في أي وقت دون التأثير على قانونية المعالجة التي تمت قبل ذلك.

7.8 تقديم شكوى:

يحق لك تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات المختصة في بلدك إذا كنت تعتقد أن معالجة بياناتك تنتهك القانون.

لممارسة أي من هذه الحقوق، يرجى الاتصال بنا عبر تفاصيل الاتصال المذكورة في القسم 11 أدناه.

8. ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة

نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة (مثل البكسل والوسوم) لتحسين تجربة المستخدم، وتحليل الأداء، وتقديم محتوى وإعلانات مخصصة.

8.1 ما هي ملفات تعريف الارتباط؟

هي ملفات صغيرة تُخزَّن على جهازك عند زيارة موقعنا، وتسمح لنا بالتعرف عليك وتذكر تفضيلاتك في الزيارات اللاحقة.

8.2 أنواع الكوكيز التي نستخدمها:

كوكيز ضرورية

كوكيز الأداء

كوكيز التخصيص

كوكيز التسويق

8.3 كيفية التحكم في الكوكيز:

يمكنك إدارة إعدادات الكوكيز من خلال إعدادات المتصفح أو أدوات إدارة الكوكيز التي نوفرها على الموقع.

يرجى ملاحظة أن تعطيل بعض الكوكيز قد يؤثر على أداء الموقع.

9. خصوصية الأطفال

لا تستهدف خدماتنا الأطفال دون سن 16 عامًا (أو العمر الأدنى المنصوص عليه في قوانين بلدك).

ولا نجمع عن قصد بيانات شخصية من أي طفل دون هذا السن.

إذا اكتشفنا أننا جمعنا بيانات من طفل دون السن القانوني، سنقوم بحذفها فورًا.

10. التحويلات الدولية للبيانات

قد تُنقل معلوماتك الشخصية إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) أو المملكة المتحدة، بما في ذلك إلى دول لا توفر نفس مستوى الحماية.

10.1 كيف نحمي بياناتك عند نقلها؟

نعتمد على

نُجري تقييمات دقيقة للمخاطر القانونية في الدول المستقبلة للبيانات.

نضمن توفير تدابير أمنية وتقنية مناسبة.

11. كيفية التواصل معنا

إذا كانت لديك أي استفسارات حول هذه السياسة أو رغبت في ممارسة حقوقك، يمكنك التواصل معنا عبر:

البريد الإلكتروني

العنوان البريدي

12. التغييرات على سياسة الخصوصية

قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر لتعكس التغييرات في ممارساتنا أو في القوانين.

سنخطرك بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو إشعار على الموقع.

تم تحديث سياسة الخصوصية في يوليو 2025