Oscar Bobb inscrit un superbe but de la victoire en fin de match, Fulham sort de la zone de relégation à Coventry

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Oscar Bobb a inscrit un superbe but décisif en fin de match, permettant à Fulham de battre Coventry, un rival dans la lutte pour le maintien, 1-0 samedi et de sortir de la zone de relégation en Premier League. Le premier but de l’ailier dans l’élite sous les couleurs du club a offert à l’équipe d’Alvaro Arbeloa sa première victoire à l’extérieur en neuf tentatives. Le Coventry de Frank Lampard reste avant-dernier après une deuxième défaite consécutive.

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Bobb met fin à la longue attente de Fulham pour une victoire à l’extérieur

Fulham a enfin mis fin à ses difficultés à l’extérieur grâce au premier but d’Oscar Bobb en Premier League pour le club, qui lui a valu une victoire 1-0 à Coventry, selon la Press Association. À la 80e minute, l’ailier a fait parler sa technique individuelle en se faufilant dans la surface avant d’enrouler une frappe dans le petit filet opposé.

Ce n’était que le deuxième but de Bobb toutes compétitions confondues depuis son transfert de Manchester City pour 27 millions de livres sterling en janvier. Cette première victoire à l’extérieur de Fulham en neuf tentatives, une série qui remontait à février, est intervenue une semaine après son succès 1-0 contre Hull, qui avait mis fin à son début de championnat sans victoire.

King touche le poteau dans un match brouillon

La qualité a manqué entre deux équipes qui figuraient parmi les trois dernières au coup d’envoi. Josh King aurait dû ouvrir le score à la 18e minute après avoir bénéficié de trop d’espace dans la surface, mais sa frappe puissante a heurté le haut du poteau avant qu’Alex Iwobi n’envoie le ballon largement au-dessus sur la reprise.

Coventry a accumulé les occasions sans vraiment mettre Bernd Leno à l’épreuve. Bobby Thomas a placé une tête hors du cadre sur un coup franc de Jack Rudoni, Brandon Thomas-Asante a repris de la tête à côté un centre de Jay Dasilva et une passe en retrait manquée d’Antonee Robinson a offert une autre occasion à Thomas-Asante, mais sa frappe trop faible a été facilement captée.

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Fulham domine le ballon, mais peine à marquer

Fulham a dominé la possession mais, comme depuis le début de la saison, a peiné à convertir cette domination en buts. Milan van Ewijk a failli lui donner un coup de main en déviant un centre de Robinson dans le petit filet extérieur, tandis que l’arbitre Adam Herczeg n’a pas donné suite aux protestations de Calvin Bassey, qui réclamait une faute de Thomas-Asante pour un tirage de maillot.

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Coventry a ensuite perdu Thomas, en forme ces derniers temps, sur blessure peu avant l’heure de jeu. Stephen Mfuni, adolescent prêté par Manchester City, l’a remplacé. L’équipe à domicile montait en puissance lorsque Bobb a frappé, mais sa réaction tardive s’est limitée à une tentative contrée de Matt Grimes et à une réclamation pour une main restée sans suite.

Et maintenant pour Fulham et Coventry ?

Ces deux victoires consécutives en championnat vont alléger la pression sur Alvaro Arbeloa et donner à Fulham une base pour s’éloigner de la zone dangereuse.

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Coventry, battu 3-1 par Tottenham le week-end dernier, vient de subir deux défaites de suite. Frank Lampard doit rapidement trouver le moyen de rendre son équipe plus dangereuse devant le but pour qu’elle quitte l’avant-dernière place.