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Liverpool recevra Bournemouth en quarts de finale de la Carabao Cup, tandis que le tenant du titre, Manchester City, affrontera Bradford City, club de League One. Fleetwood Town, qui a éliminé Arsenal aux tirs au but, accueillera Everton ou Newcastle United. Crystal Palace affrontera Sunderland dans un duel entre clubs de Premier League. Les quatre rencontres sont prévues la semaine du 14 décembre.

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Fleetwood face à un nouveau défi contre un club de Premier League

Après sa victoire retentissante contre Arsenal, Fleetwood Town accueillera de nouveau une équipe de Premier League en quarts de finale. Le club de League Two, 18e de la quatrième division, recevra le vainqueur du match de jeudi entre Everton et Newcastle United.

Les champions de Premier League de Mikel Arteta, finalistes malheureux de cette compétition la saison dernière, ont été éliminés aux tirs au but mardi. Viktor Gyokeres a égalisé cinq minutes après la pause en réponse à l’ouverture du score de Fleetwood en première période, mais Max Dowman a été expulsé et Bruno Guimaraes a manqué son tir au but avant que Conor Haughey ne marque celui de la victoire, au terme d’une séance remportée 5-3.

Manchester City, tenant du titre, affrontera Bradford

Manchester City, tenant du titre, recevra Bradford City, club de League One finaliste de cette compétition en 2013, comme l’a noté The Athletic. Bradford s’est qualifié pour les quarts de finale en battant mardi Peterborough United, autre équipe de troisième division, 2-0.

City a dû batailler jusqu’au bout contre Brighton mercredi. Les deux équipes étaient à égalité 2-2 avant que le tenant du titre ne s’impose 4-3 aux tirs au but. Bradford se rendra à l’Etihad Stadium avec l’espoir de suivre l’exemple de Fleetwood et de créer à son tour la surprise dans une compétition qui a déjà offert l’un des plus grands exploits du football moderne.

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Le Liverpool d’Iraola recevra son ancien club, Bournemouth

Le Liverpool d’Andoni Iraola recevra son ancien club, Bournemouth, après avoir survécu à une séance de tirs au but haletante contre Chelsea mercredi. Le match s’est terminé sur le score de 1-1 avant que Liverpool ne s’impose 6-5 aux tirs au but, la tentative manquée de Wesley Fofana mettant fin à la rencontre. Bournemouth a, de son côté, largement battu Aston Villa 3-0 à domicile pour atteindre les quarts de finale.

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La dernière affiche opposera deux équipes de Premier League, Crystal Palace et Sunderland. Palace a battu Fulham 1-0 à Craven Cottage, tandis que Sunderland menait 3-1 avant qu’un but de Brentford dans le temps additionnel ne rende sa victoire 3-2 au Stadium of Light plus éprouvante.

Les quarts de finale prévus en décembre

Everton et Newcastle s’affronteront jeudi pour disputer le dernier match du quatrième tour et déterminer qui se rendra à Fleetwood. Les quatre quarts de finale se joueront durant la semaine du 14 décembre.

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Les demi-finales sont prévues durant les semaines du 11 janvier et du 1er février, avant la finale, le dimanche 21 mars.

Le tirage complet des quarts de finale de la Carabao Cup :

Fleetwood Town contre Everton ou Newcastle

Manchester City contre Bradford City

Crystal Palace contre Sunderland

Liverpool contre Bournemouth



