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La Fédération costaricienne de football (FCRF) a officiellement nommé Bryan Ruiz, ancien capitaine emblématique, sélectionneur permanent de l’équipe nationale masculine après un intérim convaincant sur le banc. L’ancien meneur de jeu de Fulham, âgé de 41 ans, aura pour mission de ramener son pays en phase finale de la Coupe du monde en 2030.

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Son intérim réussi lui vaut une nomination définitive

Le comité exécutif de la Fédération costaricienne de football a finalisé les modalités du contrat confiant durablement les rênes de la sélection à son ancien capitaine, avec pour mission de la qualifier pour la Coupe du monde 2030. Initialement nommé le 28 septembre après le limogeage de l’entraîneur argentin Fernando Batista, l’homme de 41 ans a immédiatement rappelé le gardien expérimenté Keylor Navas. Deux victoires consécutives contre le Nicaragua (3-0) et Haïti (2-0), à l’Estadio Ricardo Saprissa, ont ensuite permis au Costa Rica de conserver sa place en Ligue A de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Un entraîneur inexpérimenté s’entoure de collaborateurs de confiance

Cette nomination offre à Ruiz son premier poste permanent à la tête d’une équipe première. Il avait auparavant travaillé auprès des jeunes et comme adjoint à la Liga Deportiva Alajuelense, où il n’avait dirigé l’équipe première que lors de deux matches, à titre provisoire.

Selon le communiqué officiel de la fédération, cette décision assure une continuité et consolide une nouvelle étape en permettant à son ancien joueur emblématique d’apporter son leadership et sa connaissance du football national et international au poste d’entraîneur.

Pour l’épauler, Ruiz a nommé ses anciens coéquipiers en Coupe du monde Wilmer Lopez et Christian Bolanos comme entraîneurs adjoints, aux côtés de l’analyste vidéo Ariel Gonzalez. Wardy Alfaro rejoindra également le staff technique en janvier en qualité d’adjoint.

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Un capitaine emblématique chargé de reconstruire la sélection

Durant sa carrière de joueur, le milieu offensif gaucher a porté les couleurs de Twente, du PSV Eindhoven, de Fulham, du Sporting CP et de Santos avant de prendre sa retraite à Alajuelense en 2022. Il a également été capitaine du Costa Rica lors de trois Coupes du monde consécutives, en 2014, 2018 et 2022, menant notamment la sélection jusqu’aux quarts de finale de l’édition 2014 au Brésil, un parcours historique.

Prochains matchs ARG Matchs Amicaux 06:00 COR

Il prend toutefois les commandes d’une équipe qui a reculé au classement FIFA après avoir manqué la qualification pour le tournoi de 2026 sous la direction de l’entraîneur mexicain Miguel Herrera et subi une série de revers en Ligue des nations sous Batista.

Deux poids lourds sud-américains pour le mettre à l’épreuve

Ruiz dirigera ses premiers matches en tant que sélectionneur permanent lors de la fenêtre internationale du mois prochain, quand le Costa Rica se déplacera pour affronter l’Équateur le 13 novembre, puis l’Argentine quatre jours plus tard. Ces matches amicaux exigeants à l’extérieur permettront de voir si un entraîneur qui n’a dirigé une équipe première que lors de quatre rencontres peut confirmer ses débuts prometteurs. De bonnes prestations en Amérique du Sud seront essentielles alors qu’il commence à bâtir un effectif compétitif.