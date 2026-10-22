La Premier League anglaise reste l’un des meilleurs championnats du football mondial pour qui aime les rebondissements et le spectacle à chaque instant. Ses grands clubs et ses joueurs de renom offrent des moments palpitants semaine après semaine. Après une saison 2025/26 sensationnelle, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience ce que leur réserve l’exercice 2026/27.

Arsenal défendra son titre après avoir remporté son premier championnat en 22 ans, mais devra faire face à une rude concurrence, notamment de la part de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

GOAL fait le point sur toutes les dernières informations concernant les billets de Premier League : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

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Comment acheter des billets pour la Premier League

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers, en passant par les offres d’hospitalité supplémentaires. Elles sont disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés. Ensuite, aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, au public lors de la mise en vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets à la dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

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Combien coûtent les billets de Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs proposent des tarifs par tranche d’âge, notamment pour les adultes, les jeunes, les étudiants et les seniors, mais ces catégories diffèrent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement de la place fait également une grande différence. La position du siège et la tribune influent fortement sur le prix, les places offrant les meilleures vues coûtant souvent plus cher. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégorie : par exemple, les affiches contre des adversaires prestigieux peuvent relever d’une catégorie supérieure, avec des tarifs plus élevés.

Il faut également noter que la Premier League continue de plafonner à 30 £ le prix des billets réservés aux supporters visiteurs. Si vous cherchez une option moins chère ou souhaitez augmenter vos chances d’assister à un match, vous pouvez donc consulter les déplacements de votre équipe.

Ci-dessous, GOAL présente les clubs de Premier League pour la saison 2026-2027, leurs stades, les prix moyens des billets de match ainsi que les fourchettes de prix attendues pour les abonnements saisonniers.

Prix des billets des clubs de Premier League en 2026/27

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Reste-t-il des abonnements saisonniers pour la Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements saisonniers standard pour la saison 2026/27.

Des clubs populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham disposent de listes d’attente établies de longue date, dont certaines peuvent dépasser 10 à 20 ans. Tottenham, par exemple, compte plus de 80 000 supporters sur sa liste d’attente, tandis qu’il faudrait, selon certaines informations, des décennies de fidélité pour obtenir une place à Liverpool et à Manchester United. Même les clubs dotés de stades plus petits, comme Brighton et Bournemouth, ont peu ou pas d’abonnements disponibles en raison d’une forte demande et de capacités limitées.

Fulham se distingue en proposant encore plusieurs abonnements saisonniers, sans liste d’attente officielle et avec une attribution selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Faut-il être membre d’un club pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, il est recommandé ou nécessaire d’être membre d’un club pour acheter des billets de Premier League, surtout pour les rencontres très demandées ou les clubs qui comptent de nombreux supporters. La plupart des clubs de Premier League appliquent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

Aux abonnés Aux membres du club (adhésion annuelle payante) À la vente générale (s’il reste des billets)

L’adhésion donne généralement accès aux billets en avant-première, permet de cumuler des points de fidélité et offre parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les grands clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, être membre est souvent le seul moyen d’obtenir des billets pour les matches ordinaires, les mises en vente générales étant rares, voire inexistantes.

Cela dit, certains clubs, notamment ceux qui disposent d’une plus grande capacité d’accueil ou dont les matches affichent moins systématiquement complet, peuvent permettre aux non-membres d’acheter des billets à l’approche de la rencontre s’il reste des places. Adhérer à un club augmente considérablement vos chances et constitue souvent le moyen le plus fiable d’obtenir des places.

Évaluer les offres de billets pour la Premier League et les frais de déplacement est essentiel pour les supporters qui organisent un voyage afin de voir du football de classe mondiale en direct. Pour vous donner un avantage concurrentiel considérable lorsque vous pariez sur les matches depuis chez vous, il est essentiel de choisir un grand bookmaker britannique proposant des offres de bienvenue. Consultez les recommandations de nos experts pour découvrir les meilleurs paris gratuits disponibles sur des plateformes vérifiées.