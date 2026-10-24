Fulham a arraché une précieuse victoire aux dépens de Coventry City sur le score de un but à zéro, inscrit par Oscar Bobb dans les dernières minutes, pour signer son deuxième succès consécutif en Premier League, tandis que l'équipe de Frank Lampard poursuivait ses difficultés offensives et reculait à la 19e place du classement.

Cette victoire est survenue au terme d'une rencontre pauvre en occasions nettes durant de longues périodes, avant que Bobb ne parvienne à la sceller d'un geste de grande qualité dans la surface de réparation, effaçant l'un des défenseurs avant d'expédier le ballon dans le coin inférieur des filets.

Fulham était proche d'ouvrir le score durant la première mi-temps, après qu'une frappe de Josh King a heurté la transversale, avant qu'Alex Iwobi ne manque d'exploiter le ballon revenu à courte distance.

En face, Coventry s'est appuyé sur les contre-attaques, dont certaines ont été menées par Brandon Thomas-Asante, mais il lui a manqué la dernière touche devant le but.

Les dernières minutes de la première période ont été marquées par une réclamation de Fulham pour un penalty, mais l'arbitre ne l'a pas accordé après avoir estimé que Calvin Bassey avait tiré le maillot de son adversaire avant la chute de Thomas-Asante dans la surface.

Coventry a encaissé un autre coup à la 60e minute, avec la sortie du défenseur Bobby Thomas en raison d'une blessure.

Avec cette victoire, Fulham est remonté à la douzième place avec 8 points, devançant de deux points Coventry, qui se retrouve à la dix-neuvième place, après avoir de nouveau échoué à transformer ses tentatives en buts.

Coventry : une crise dans la finition des attaques

Le problème le plus marquant auquel Coventry est confronté depuis son retour dans l'élite réside dans sa faible efficacité offensive.

Malgré deux victoires consécutives en début de saison, l'équipe s'est inclinée face à Tottenham sur le score de 3-1, avant sa chute face à Fulham, alors qu'elle n'a inscrit que 6 buts lors de ses huit premiers matches, dont 4 lors d'une seule rencontre face à Newcastle.

Coventry n'a marqué aucun but en première mi-temps lors de 7 de ses huit matches de championnat, et s'est contenté d'un ratio de buts attendus de 0,5 face à Fulham, ce qui reflète la difficulté à transformer les contre-attaques et les occasions disponibles en véritable danger.

Malgré la pression exercée par l'équipe en seconde période, elle n'a pas réussi à faire trembler les filets, et se retrouve à une seule place du bas du classement, avant son prochain match face à Sunderland.

Fulham : deux victoires consécutives qui ne masquent pas les problèmes de jeu

En face, Fulham espère que ces deux derniers succès représenteront un tournant dans sa saison, après n'avoir récolté que deux points lors de ses six premiers matches de championnat, malgré ses nuls face à des adversaires de premier plan comme Manchester United et Liverpool.

L'équipe s'est appuyée sur la possession face à Coventry, avec un taux atteignant 64 % contre 36 % pour son adversaire, mais sa maîtrise du ballon ne s'est pas traduite par de nombreuses occasions, puisqu'elle n'a enregistré qu'un ratio de buts attendus de 0,55.

Au final, Fulham a eu besoin d'un geste individuel décisif d'Oscar Bobb pour récolter les trois points, dans une victoire qui conforte sa position au classement, mais qui révèle en même temps le besoin de l'équipe de développer sa capacité à créer des occasions et à exploiter la possession de manière plus efficace.