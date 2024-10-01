أخبار النصر اليوم | سخرية رونالدو من أحد الصحفيين، وتطورات حالة سالم النجدي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 أكتوبر 2024.
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فيديو | ساديو ماني يتسبب في غضب كريستيانو رونالدو والسبب زجاجة مياه!
تصرف جميل جديد من الأسطورة البرتغالي خلال مباراة الريان والنصر
بعدما أرعب الجمهور .. سالم النجدي يكشف ما حدث معه خلال مباراة الريان والنصر
المدافع السعودي أثار قلق الجميع خلال اللقاء القاري
"ما فعلته السعودية صعب الأمور علينا" .. مدرب الريان يتوعد الأهلي ويبرر الهزيمة أمام النصر
ماذا قال يوسف علي في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام النصر؟
فيديو | مقللًا من صلاح ورونالدو .. شقيق ساديو ماني يحتفل بهدف نجم النصر أمام الريان
شقيق السنغالي يتحدث عقب الفوز أمام الريان القطري..
موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العروبة في الجولة السادسة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
بعد سقوطه المرعب على مقاعد البدلاء .. الجهاز الطبي للنصر يكشف وضع سالم النجدي
ماذا حدث لظهير النصر؟
"أتمنى لو كان أبي حيًا وهذا الأمر لم يعد يهمني مع النصر" .. رونالدو يسخر من صحفي وينهي مؤتمر الريان بسبب عائلته!
رونالدو يواصل التألق مع نادي النصر..
النصر ضد الريان | تألق فيكتور انحسر أمام "جلاده" والرهيب أغمض عينيه عن "نقاط ضعف" العالمي
العالمي يبقي الرهيب عند نقطة الصفر..
تحديد مواعيد جولة الديربيات .. الاتحاد في ورطة أمام الأهلي وضغط كبير للهلال والنصر
الجماهير على موعد مع إثارة كبيرة في دوري روشن..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تغلب على تحدي بيولي الصعب واحترم ذكرى والده .. الريان يخضع أمام رونالدو الذي "لا ييأس"
مجهود لاعب في عمر العشرينات وليس على مشارف الأربعينات..
نجم النصر يرعب الجميع .. سقوط مفاجئ على الدكة أمام الريان وإخراجه بـ"النقالة الطبية"
لقطة مرعبة في مباراة النصر والريان..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم
طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟
دعوة للفيفا لإعادة النظر في مكانته .. مدرب الشرطة العراقي يقلل من النصر قبل مواجهة الهلال
الشرطة كان قد تعادل أمام النصر، فماذا سيفعل أمام الهلال في الغد بعد حديث مدربه؟
"هدية مجانية لرونالدو وبنزيما" .. الرابطة السعودية تصدم ميتروفيتش في صراع الهدافين!
بداية رائعة لمهاجم الهلال في الموسم الحالي..
فيديو | حسين عبدالغني "مصارع" والشلهوب يمنعه بـ"خاف الله" .. ظهور مختلف للنجمين في موسم الرياض
الإعلان الترويج للنسخة الجديدة من موسم الرياض..