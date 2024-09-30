موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العروبة في الجولة السادسة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف النصر نظيره العروبة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر استعاد نغمة الانتصار بعد الفوز على الاتفاق في دوري روشن السعودي ثم تجاوز الحزم في كأس الملك، وفي المباراة الماضية فاز على الريان القطري في دوري أبطال آسيا، وسيعمل على مواصلة طريق الانتصارات بتحقيق فوز جديد على العروبة، ليواصل ملاحقة الهلال والاتحاد على القمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والعروبة في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 5 أكتوبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والعروبة على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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