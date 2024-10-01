فيديو | ساديو ماني يتسبب في غضب كريستيانو رونالدو والسبب زجاجة مياه!

تصرف جميل جديد من الأسطورة البرتغالي خلال مباراة الريان والنصر

تداول مغردون مقطع فيديو من مباراة مساء أمس بين النصر وضيفه الريان القطري في دوري أبطال آسيا النخبة على ملعب الأول بارك في الرياض يُظهر كريستيانو رونالدو في حالة غضب من زميله ساديو ماني، والسبب زجاجة مياه.

ويظهر ماني في الفيديو بعد دخول اللاعبين أرض الملعب وهو يُلقي زجاجة مياة كانت بحوزته على أرض الملعب، في المنتصف تمامًا، ليغضب منه رونالدو ويُعاتبه على هذا الخطأ.

النجم البرتغالي لم يتوقف هنا بل التقط زجاجة المياه وأعادها إلى ماني طالبًا منه إلقاءها خارج الملعب، وقد فعل السنغالي ذلك بالفعل واستقبل الأمر بضحكة جميلة.

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المتابعون عبر منصة إكس أشادوا كثيرًا بتصرف صاحب الـ39 عامًا وحرصه على نظافة الملعب وعدم وجود أي عائق قد يتسبب في إصابة أي لاعب أو حتى التأثير سلبًا على لعب الفريقين.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيده للنقطة الرابعة، فيما تجمد رصيد الريان عند صفر نقاط.