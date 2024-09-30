دعوة للفيفا لإعادة النظر في مكانته .. مدرب الشرطة العراقي يقلل من النصر قبل مواجهة الهلال

الشرطة كان قد تعادل أمام النصر، فماذا سيفعل أمام الهلال في الغد بعد حديث مدربه؟

كال أحمد صلاح؛ المدير الفني للشرطة العراقي، المديح لمنافسه الهلال السعودي، قبل مواجهة الفريقين، لكن أثناء حديثه توجه للتقليل من غريمه النصر السعودي لإثبات الفوارق بينهما.

الشرطة يحل ضيفًا على الزعيم غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا.

فيما كان قد تعادل الفريق العراقي في الجولة الأولى من المرحلة نفسها مع العالمي بهدف لكل منهما، في مدينة بغداد.

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وقبل لقاء الغد، قال صلاح خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "أمام الهلال سنعتمد على أسلوب خاص، لدينا قراءة مسبقة، لكن هناك بعض الجزئيات داخل الملعب، تتطلب استخدام عدة أساليب".

وانتقل للتقليل من النصر مؤكدًا أن الفوارق بينه وبين الهلال كبيرة، مضيفًا: "لو كنت مسؤولًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لسمحت للهلال باللعب في الدوري الإنجليزي لما يملكه من تاريخ ونجوم".

وواصل: "الاختلاف بين الهلال والنصر كبير، الهلال يمتلك لاعبين كبار سواء أجانب أو محليين، الفوارق الفنية بينهما كبيرة لصالح الهلال".

مدرب الشرطة اختتم: "سنقدم كل ما نملك أمام الفريق العالمي الهلال، وبإذن الله نخرج بنتيجة إيجابية، شرف كبير لنا مواجهة فريق كبير مثل الهلال يملك تاريخًا كبيرًا آسيويًا وعالميًا، وإن شاء الله نظهر أمامهم بصورة رائعة، نحن نحترم الهلال لكن لا نخشاهم، بالرغم من الفوارق الفنية بيننا، وقادرون على إيقاف سلسلة انتصاراته".

يذكر أن الزعيم يدخل المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الغرب الآسيوية بثلاث نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى أمام الريان القطري (3-1)، بينما يقبع الشرطة في المركز الخامس بعد التعادل أمام النصر (1-1).