فيديو | مقللًا من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو .. شقيق ساديو ماني يحتفل بهدف نجم النصر أمام الريان

شقيق السنغالي يتحدث عقب الفوز أمام الريان القطري..

حضر يوسف؛ شقيق السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر السعودي، لمؤازرة الأخير خلال مواجهة الريان القطري، من مدرجات استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض".

العالمي حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الرهيب بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

أسد التيرانجا افتتح التهديف في اللقاء برأسية في الدقيقة 2+45 بعد متابعة لعرضية متقنة من سلطان الغنام، فيما سجل قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يحرز روجر جيديش هدف الريان الوحيد في الدقيقة 88.

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وعقب المباراة، أجرى الصحفي خالد العليان حوارًا سريعًا مع يوسف؛ شقيق السنغالي، أعرب خلاله عن سعادته البالغة بهدف ساديو في الليلة الآسيوية.

وبسؤاله عن الأفضل بين ساديو والمصري محمد صلاح؛ زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، اختار يوسف نجم النصر، والذي أصر على اختياره حتى عندما تم وضعه في مفاضلة مع رونالدو، مرددًا: "ماني هو الأفضل في العالم .. الأفضل".

يذكر أن بالفوز أمام الريان، ارتفع رصيد العالمي للنقطة الرابعة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة غرب، بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي؛ محتل الصدارة، فيما تجمد الرهيب عند صفر نقاط قابعًا في المركز الـ11 وقبل الأخير، مع الوضع في الحسبان أن مباريات تلك الجولة لم تنته بعد.