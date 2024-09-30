"أتمنى لو كان أبي على قيد الحياة وهذا هدفي الأخير مع النصر" .. كريستيانو رونالدو يسخر من صحفي وينهي المؤتمر بسبب عائلته!

رونالدو يواصل التألق مع نادي النصر..

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته بالفوز على الريان القطري، مساء يوم الإثنين.

النصر فاز (2-1) على نادي الريان، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وحصل الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بعد أن سجل هدفًا، وقدم أداءً رائعًا.

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وعن ذلك يقول كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي، بعد مواجهة النصر والريان: "لا تهمني الجوائز الفردية، أو أن أحصل على أفضل لاعب في المباراة".

رونالدو شدد على أن المهم بالنسبة له حاليًا، وبعد الوصول إلى هذا السن المتقدم؛ هو أن يستمتع بلعب كرة القدم، وأن يكون مفيدًا لنادي النصر، ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

وأضاف: "الأرقام لا تهمني أيضًا؛ لكن.. هدفي الذي سجلته في شباك الريان، سيظل له طعمًا آخر، لأنه يأتي في ذكرى ولادة أبي"، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون والده على قيد الحياة، حتى الآن.

واعترف رونالدو أن العيش تحت الضغط، أصبح أمرًا طبيعيًا بالنسبة له، حيث اعتاد على ذلك منذ أن ارتدى شعار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2003؛ قائلًا: "اعتقد الضغط سيلازمني حتى آخر يوم في حياتي".

وفي النهاية.. سخر كريستيانو رونالدو من أحد الإعلاميين، بعد أن وجه له سؤالًا بخصوص "انخفاض مستواه" مؤخرًا؛ حيث قام الأسطورة البرتغالية بالضحك بصوتٍ عال، وبشكل فيه الكثير من التهكم على هذا الصحفي، قبل أن ينهي المؤتمر سريعًا؛ بقوله: "عائلتي تنتظرني!".