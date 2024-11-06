أخبار النصر اليوم | تاليسكا يرد على الانتقادات، وجورجينا تجلب أزمة جديدة لكريستيانو رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 نوفمبر 2024.
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باستثناء 3 من دوري روشن .. وزارة الرياضة بصدد طرح جميع الأندية السعودية للخصخصة
قرار منتظر من الجهات المسؤولة عن الرياضة في السعودية
فيديو | مدافع يُنافس الحراس! .. عبد الإله العمري يُنافس المعيوف وبينتو على تصدي الجولة في دوري روشن السعودي
تصدٍ مذهل من جانب مدافع الاتحاد
"أصبحت أعرف الفريق الآن" .. ستيفانو بيولي يُعلن نهاية مرحلة "التجارب" مع النصر ويُوجه رسالة للجمهور
المدرب الإيطالي يتحدث عقب الفوز الساحق على العين
"ألم العين وحد السعوديين كرويًا" .. صدق أو لا تصدق .. محمد الشيخ يتغزل بالنصر بعد الخماسية!
النصر سحق العين في دوري أبطال آسيا النخبة
رفع السخرية من العين إلى مستوًى آخر .. وليد الفراج للأهلي: حافظ على نفس "الدعسة" ولا نريد أقل من خمسة!
العين تلقى خسارة جديدة أمام السعوديين هذا الموسم
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..
"أكبر انتهازي مفرق بين دول الخليج" .. لاعب سعودي سابق يهاجم الفراج بعد تحذيره من "فتنة سعودية"
هجوم جم وربما الأشد يتعرض له وليد الفراج عقب مواجهة النصر والعين..
النصر والعين | تاليسكا ينصف بيولي في ليلة الانتقام.. وكرة القدم لا تشبه "التنس" يا رحيمي!
العالمي يثأر بخماسية..
"أنا في خدمة النادي!" .. تاليسكا يرد على الانتقادات ويوجه طلبًا إلى جماهير النصر
اللاعب لم يعد عنصرًا لا يُمس في النصر مثل السابق..
كريستيانو لم يعد "رونالدو" في حفلة الثأر من العين.. والحلم الأخير يبدو مستحيلًا!
سجل واحتفل.. ولكن!
جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرياض في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
"انهيار علاقتها مع شقيقتها" .. جورجينا تجلب أزمة جديدة لكريستيانو رونالدو خارج الملعب!
أنباء عن "أزمات عائلية" عديدة ضربت علاقة جورجينا ورونالدو في السنوات الماضية..
فيديو | على غرار بيتروس .. تصرف "غير رياضي" من نجم النصر ضد سفيان رحيمي
قمة عربية ساخنة في بطولة النخبة الآسيوية..
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟
"اكتشاف فليك الكبير" .. السعودية كادت تحرم برشلونة من جوهرة ثمينة
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أسطورة مانشستر يونايتد: أهلًا برونالدو مع أموريم.. لكنه يسير في طريق بيكهام!
ماذا قال شيرنجهام؟
"الأزمة أكبر من انتقاله للمنافس!" .. خسائر مالية فادحة للهلال إذا انضم سعود عبدالحميد إلى النصر أو الاتحاد
صفقة ستحدث ضجة كبيرة في الشارع الرياضي السعودي..
"ستجعل منك أفضل محور دفاعي في السعودية" .. نجم النصر السابق يُقدم نصيحة ثمينة لعبد الله الخيبري
اللاعب السعودي أحد العناصر الأساسية في النصر