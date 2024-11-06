أخبار النصر اليوم | تاليسكا يرد على الانتقادات، وجورجينا تجلب أزمة جديدة لكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 نوفمبر 2024.

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قرار منتظر من الجهات المسؤولة عن الرياضة في السعودية

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تصدٍ مذهل من جانب مدافع الاتحاد

المدرب الإيطالي يتحدث عقب الفوز الساحق على العين

النصر سحق العين في دوري أبطال آسيا النخبة

العين تلقى خسارة جديدة أمام السعوديين هذا الموسم

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..

هجوم جم وربما الأشد يتعرض له وليد الفراج عقب مواجهة النصر والعين..

العالمي يثأر بخماسية..

اللاعب لم يعد عنصرًا لا يُمس في النصر مثل السابق..

سجل واحتفل.. ولكن!

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

GOAL

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرياض في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

أنباء عن "أزمات عائلية" عديدة ضربت علاقة جورجينا ورونالدو في السنوات الماضية..

قمة عربية ساخنة في بطولة النخبة الآسيوية..

صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

أكثر من اسم في برشلونة ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي..

ماذا قال شيرنجهام؟

صفقة ستحدث ضجة كبيرة في الشارع الرياضي السعودي..

اللاعب السعودي أحد العناصر الأساسية في النصر