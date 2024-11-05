"ستجعل منك أفضل محور دفاعي في السعودية" .. نجم النصر السابق يُقدم نصيحة ثمينة لعبد الله الخيبري

اللاعب السعودي أحد العناصر الأساسية في النصر

قدم هاشم سرور نجم النصر السابق نصيحة ثمينة لنجم الوسط الحالي، عبد الله الخيبري، واصفًا إياها بأنها ستجعله أفضل محور دفاعي في السعودية.

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الخيبري أحد الأسماء المحلية القليلة التي تُشارك بصفة أساسية في دوري روشن السعودي، حيث خاض مع النصر 15 مباراة في مختلف البطولات، وقد حافظ على مكانه الأساسي حتى بعد رحيل المدرب لويس كاسترو وقدوم ستيفانو بيولي.

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رغم ذلك، إلا أن العديد من الجماهير والإعلاميين يُطالبون الإدارة النصراوية بالتعاقد مع لاعب وسط أجنبي على غرار روبن نيفيش ونجولو كانتي وفرانك كيسييه، إلا أن توجيه الاستفادة من الأجانب للدفاع والهجوم حالت دون ذلك.

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سرور أوضح عبر منصة إكس أن لاعبي النصر مميزون لكن ما ينقصهم لاعب خبرة يُوجههم وينصحهم، مضيفًا حول نصيحته للخيبري "نصيحتي لعبد الله، حيث أنه يلعب في نفس مركزي، وللأسف أخبره إياها عبر منصة إكس، أن عليه الاهتمام بتكثيف تدريبات الجري السريع لمسافة 100 متر لأنها ستحسن من رد الفعل لديه وتجعلها أسرع، وهذا ما سيجعله أفضل محور دفاعي في السعودية".

يُشار إلى أن صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر قادمًا من الشباب في يناير 2019.