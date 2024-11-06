باستثناء 3 من دوري روشن .. وزارة الرياضة بصدد طرح جميع الأندية السعودية للخصخصة

قرار منتظر من الجهات المسؤولة عن الرياضة في السعودية

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن نية وزارة الرياضة طرح جميع الأندية للخصخصة خلال الشهرين القادمين، باستثناء 3 ستُعامل بشكل متخلف.

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الجهات المسؤولة في السعودية بدأت مشروع خصخصة الأندية العام الماضي، وقد نُقلت ملكية 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي لصندوق الاستثمار السعودي، ومن ثم استحوذت شركة أرامكو على القادسية ونيوم على الصقور.

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وطالب جمهور الأندية الأخرى، خاصة الشباب، أن ينالهم نصيب من تلك العملية التي نقلت الأندية إلى مستوى آخر من حيث الجودة والقوة الشرائية، بحيث أصبحت قادرة على ضم أفضل النجوم في العالم.

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الجزيرة أوضحت أن أندية الشباب والرياض والاتفاق سيكون لها طرحًا خاصًا بعيدًا عن بقية الأندية لكن دون تقديم المزيد من الإيضاح.

يُشار إلى أن الدوري السعودي عاش ثورة انتقالات، مازالت مستمرة، منذ صيف 2023، حيث ضمت أنديته مجموعة من أفضل نجوم العالم وعلى رأسهم كريم بنزيما ونيمار، وذلك بعد أشهر قليلة من تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.