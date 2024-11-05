"اكتشاف هانز فليك الكبير" .. السعودية كادت تحرم برشلونة من جوهرة ثمينة

أكثر من اسم في برشلونة ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي..

لم يكن المحب قبل المنافس، يتوقع أن يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، هذه النتائج الرائعة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك.

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فليك تولى تدريب برشلونة "المنهار"، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ ليقوده إلى تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 12 جولة، وبـ11 انتصارًا مقابل هزيمة وحيدة فقط، مع تحقيق انتصارين من 3 مباريات في أبطال أوروبا.

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ومن بين الانتصارات التي حققتها كتيبة فليك، في الدوري المحلي وأبطال أوروبا؛ الفوز الكبير على بايرن ميونخ الألماني (4-1)، ثم اكتساح العملاق الإسباني ريال مدريد بـ"رباعية نظيفة"، في ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، كادت المملكة العربية السعودية أن تحرم فليك، من أحد النجوم المتألقين في صفوف نادي برشلونة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في هذه النتائج الرائعة، خلال الموسم الرياضي الحالي.

الصحيفة كشفت عن أن فريق سعودي كبير - لم تذكر اسمه -، حاول التعاقد مع النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، مقابل 8 ملايين يورو تقريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مفاوضات" الفريق السعودي مع كاسادو؛ جاءت في وقت كان فيه مستقبل اللاعب مع النادي غامضًا، خاصة أنه لم يحصل على أي فرصة مع الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للنادي الكتالوني.

وأوضحت أن هانز فليك، عندما جاء إلى برشلونة خلفًا لتشافي، قرر "المراهنة" على كاسادو ومتوسط الميدان الشاب الآخر مارك برنال، الذي تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف"، مطلع الموسم الحالي 2024-2025.

وأكدت الصحيفة أن مراهنة المدير الفني الألماني كانت "ناجحة"، حيث أثبت اللاعب نفسه في "الجولة التحضيرية" التي سبقت بداية الموسم الحالي، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول وتجديد عقده رسميًا؛ وبالتالي.. انهيار انتقاله إلى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن مارك كاسادو البالغ من العمر 21 سنة، أصبح أحد أهم العناصر الأساسية في صفوف نادي برشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خاض 13 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، صنع خلالها 5 أهداف، رغم مركزه كلاعب ارتكاز أو وسط متأخر.