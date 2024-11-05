"أنت أكبر انتهازي مفرق بين دول الخليج" .. لاعب سعودي سابق يهاجم وليد الفراج بعد تحذيره من "فتنة سعودية" عقب لقاء النصر والعين

هجوم جم وربما الأشد يتعرض له وليد الفراج عقب مواجهة النصر والعين..

كما هي عادة الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج فقد أثار الجدل بصورة كبيرة عقب مواجهة النصر السعودي أمام العين الإماراتي، بتحذيره من نشر الفتنة من قبل البعض، مشددًا على أنه دعم العالمي كما دعم الهلال أمام الزعيم الإماراتي من قبل.

العالمي حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام الزعيم الإماراتي بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة الآسيوية.

تلك الهزيمة هي الثانية على التوالي للعين أمام الفرق السعودية، فقد هُزم أمام الهلال قبل أيام بخماسية مقابل أربعة أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة نفسها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب مواجهة النصر والعين، كتب الفراج بغرابة شديدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كلنا شجعنا النصر اليوم .. لا تسمحوا لأي انتهازي أن يدخل بيننا .. نحن سعوديين نتنافس نتجادل محليًا فيما بيننا، لكن غيرنا لا تسمحوا له بمساحة يتنفس من خلالها .. نحن الدوري الأكبر وأنديتنا الأعظم".

تلك التغريدة فسرها البعض أنها إسقاطًا على الشد والجذب بين الجماهير السعودية والإماراتية، وأحد من اتبعوا هذا التفسير هو سعود السمار؛ لاعب الاتحاد والشباب الأسبق، الذي قرر شن هجومًا حادًا على الفراج، متهمًا إياه بالتفرقة بين الدول الخليجية بطريقته.

السمار كتب عبر منصة "إكس": "أكبر كذاب في العالم انتهازي مفرق بين دول الخليج منافق كذاب، وغير هذا ما يستحي ووجهه قوي يشجع أي فريق ضد فريق وطنه مصلحته مهمة".

وأضاف رافعًا حدة اتهاماته لمقدم برنامج "أكشن مع وليد": "ما همه إلا ما يدخل جيبه، رشوة هدية كلها متساوي".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب مجموعة غرب في البطولة القارية برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي السعودي؛ صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، فيما يحل النصر ثالثًا بعشر نقاط، والعين يأتي أخيرًا بنقطة وحيدة.