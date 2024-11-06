"أصبحت أعرف الفريق الآن" .. ستيفانو بيولي يُعلن نهاية مرحلة "التجارب" مع النصر ويُوجه رسالة للجمهور

المدرب الإيطالي يتحدث عقب الفوز الساحق على العين

زف الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر السعودي، خبرًا سعيدًا لجمهور الفريق بإعلانه نهاية مرحلة التجارب وبدء أخرى جديدة ستشهد تقدمًا في المستوى وتصاعدًا في الأداء.

المدرب السابق للميلان وصل السعودية في سبتمبر الماضي ليخلف لويس كاسترو في تدريب العالمي، وقد أوضح عقب الفوز الساحق على العين 5-1 مساء أمس في دوري أبطال آسيا النخبة أنه بات الآن يعرف اللاعبين جيدًا ويفهم خصائص كل منهم مما يُمهد للدخول في مرحلة جديدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "أنا الآن أعرف الفريق جيدًا، ليس من خلال المباريات فقط بل التدريبات كذلك، كنا نُسجل المعلومات ونتعرف على خصائص كل لاعب، التعرف على النادي يتطلب أحيانًا شهرين من العمل من جانب المدرب وذلك ما قمت به، الآن مستوانا بدأ يتحسن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "لم أعمل مع النصر على الجانب البدني فقط، بل كذلك الفني وأيضًا الشغف لدى اللاعبين، حتى يكون عملنا متكاملًا. النصر غير مطالب بالمشاركة في البطولات بل بالمنافسة عليها جميعًا، نادينا كبير ولدينا جماهير يجب أن نُسعدها".

أتم بتوجيه رسالة للجمهور النصراوي، قال فيها "وجود الجمهور يُعطي قوة كبيرة لنا، يزيد من الشغف والروح لدى اللاعبين في الملعب، لذا أطلب منهم التواجد دومًا كما حدث أمام العين".