أخبار النصر اليوم | الشباب ينتقم لحمدالله بطريقة مدهشة، وفهد الهريفي يتحول لتدريب الهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 أكتوبر 2024.
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فيديو | "كرة ركلة الجزاء وصلتنا هنا" .. وليد الفراج يُشعل غضب النصراويين بالسخرية من رونالدو
نجم النصر أهدر فرصة إنقاذ فريقه من الخروج من كأس الملك
موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
"لا يوجد من يفهم كرة ويُشجع النصر" .. تركي العجمة يُهاجم "الموظفين" ويُوضح أسباب أزمة العالمي
النصر أحبط جمهوره بالخروج من كأس الملك عقب خسارة السوبر بداية الموسم
فيديو | الأطفال ورونالدو .. طفل يدفع ثمن ركلة الجزاء الضائعة وآخر يُصاب بالصدمة!
النصر أحبط جمهوره بالخروج من كأس الملك
إبعاد بعض اللاعبين وتغيير تاليسكا .. بيولي يُفسر قراراته "الجدلية" خلال مواجهة النصر والتعاون
النصر خسر اللقاء وغادر كأس الملك
"إذا لم أشجع الهلال سأجلس في بيتي!" .. فهد الهريفي يعلن انشقاقه عن النصر رسميًا
موقف غريب من نجم النصر الأسبق أثار استغراب الجميع في الوسط الرياضي السعودي!
ردًا على السخرية من عبدالرزاق حمدالله .. الشباب "يقصف جبهة" النصر عقب وداع كأس الملك
الليث الأبيض ثأر لنجمه في الوقت المناسب..
"دون الاعتذار عن إهدار ركلة الجزاء" .. أول تعليق من رونالدو على توديع النصر كأس الملك أمام التعاون
رسالة كريستيانو رونالدو إلى الجماهير النصراوية..
فيديو | "مستهتر والملايين تملأ حسابه" .. ماني يشعل غضب جماهير النصر بتصرفه بعد وداع كأس الملك
ماذا فعل ساديو ماني؟!..
كريستيانو رونالدو يستحق "النهاية التعيسة" مع النصر عن جدارة .. وحتى نجله جونيور لم يتعاطف معه!
ماذا قدم كريستيانو رونالدو في ليلة وداع النصر لكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؟
"أجانب بتصرفات مزاجية وبيولي يفشل في حل أزمات كاسترو!" .. خسارة النصر طبيعية والتعاون يفك اللعنة التاريخية
النصر يفقد بطولة جديدة..
جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
"كريستيانو رونالدو وحش وميسي أبوه!" .. جوارديولا يتحدث عن صراع "الكرة الذهبية" التاريخي
"الكرة الذهبية" أصبحت تثير الجدل دائمًا..
"عادوا للغطرسة واللامبالاة، أسماء بلا أفعال" .. هجوم نصراوي شديد اللهجة على نجوم النصر
التعادل المخيب مع الخلود فتح النار على اللاعبين
موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..