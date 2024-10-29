ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

يستقبل النصر نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأوب بارك.
ويريد الهلال عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم الماضي.
لكنه يواجه النصر الذي سيعتبر تلك المباراة مباراة حياة أو موت لإنزال الهلال من عليائه ومواصلة طريقه كمنافس على اللقب.
في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.
ما طرق شراء تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
طرح نادي النصر تذاكر مباراته أمام الأهلي على موقع "فيكتوري أرينا" الخاص بالفعاليات المقامة على الأول بارك..
المباراة التالية
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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 من 78 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي (الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة):-
|خلف المرمى - الهلال K
|78 ريالًا سعوديًا
|خلف المرمى - الهلال J
|87 ريالًا سعوديًا
|الواجهة البانورامية - الهلال
|122 ريالًا سعوديًا
|خلف المرمى - D
|78 ريالًا سعوديًا
|خلف المرمى - C
|87 ريالًا سعوديًا
|الواجهة F-H
|174 ريالًا سعوديًا
|الواجهة برايم G
|304 ريالات سعودية
|واجهة بانورامية B - E - I
|122 ريالًا سعوديًا
|AL-AWWAL PRIME
|4174 ريالًا سعوديًا
|PLATINUM LOUNGE
|3913 ريالًا سعوديًا
|GALLERY LOUNGE
|2783 ريالًا سعوديًا
|GALLERY LOUNGE +
|3043 ريالًا سعوديًا
|MEMBERSHIP LOUNGE
|6087 ريالًا سعوديًا
|TERRACE
|17391 ريالًا سعوديًا
|SPORTS TERRACE
|11304 ريالًا سعوديًا
ما موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2024؟
تقام مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|النصر - الهلال
|الجمعة 1 نوفمبر 2024
21:00 السعودية ، 20:00 مصر
|SSC
|الأول بارك
ما هي الشروط والأحكام الواجب توافرها لحضور مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2024؟
- بشراء هذه التذكرة، فأنت توافق على جميع الشروط والأحكام والقيود التي قد يضعها المنظم قبل أو اثناء الفعالية:
- دخول الأطفال: الدخول مجاني للأطفال أقل من سنة واحدة.
- يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل اكبر من سنة).
- سعر التذكرة غير مسترد.
- في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصات Webook/Alawwal Park سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع
- المبالغ
- في حالة إلغاء الفعالية الرياضية أو إعادة جدولتها لأسباب قانونية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو لأسباب خارجة عن إرادتنا، فستكون التذاكر فعّالة لتاريخ المباراة الجديدة المحددة من قبل الجهات المعنية.
- حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
- في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً.
- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
- لا يسمح باصطحاب الحيوانات.
- لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.
- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.
- التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الا في الموقع المخصصة للتدخين.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.
- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.
- الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.
- تحتفظ الجهة المنظمة بالحق في رفض قبول دخول مشجعي الفرق الرياضية أو الطلب منهم مغادرة الموقع وذلك عند دخولهم أقسام مشجعي الفريق الآخر في الملعب. يرجى ملاحظة أنه لا يحق استرداد أي مبلغ أو تعويض في مثل هذه الحالات.
- يجب على المشجعين الذين حجزوا مقاعد في قسم معين بعد اختيار الفريق المفضل بالملعب الالتزام بارتداء الملابس الداعمة للفريق الذي اختاروه حصريًا. علاوة على ذلك، من الضروري الإشارة بوضوح إلى أنه لن يُسمح بالدخول للأفراد الذين ينتهكون هذه السياسة من خلال ارتداء ملابس الفريق المنافس.