"كريستيانو رونالدو وحش وليونيل ميسي أبوه!" .. بيب جوارديولا يتحدث عن صراع "الكرة الذهبية" التاريخي

"الكرة الذهبية" أصبحت تثير الجدل دائمًا..

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن "الكرة الذهبية" بعد الجدل المشتعل منذ ساعات؛ بسبب خسارة الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، للجائزة.

فينيسيوس خسر "الكرة الذهبية" 2024، على الرغم من أنه كان أقوى المرشحين للفوز بها؛ حيث حصل الإسباني رودري، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي، على الجائزة رسميًا، في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في العاصمة الفرنسية "باريس".

وعن ذلك يقول جوارديولا في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: "العديد من اللاعبين قادرين على الفوز بـ(الكرة الذهبية) الآن؛ بعد نهاية مرحلة الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو".

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وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى أن عديد من لاعبي اللاماسيا - مدرسة العملاق الكتالوني برشلونة -، أمثال الثنائي الإسباني الكبير تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، كانوا قادرين على التتويج بـ"الكرة الذهبية"، في السنوات الماضية؛ لولا وجود ميسي.

وشدد بيب جوارديولا على أن كريستيانو - الذي ينشط في صفوف النصر السعودي حاليًا - كان الوحيد القادر على هزيمة الأسطورة الأرجنتينية - الذي يلعب في إنتر ميامي الأمريكي الآن -؛ وذلك في صراع "الكرة الذهبية".

وعلى الرغم من ذلك.. أعطى جوارديولا "الأفضلية" إلى ميسي على حساب رونالدو؛ بالقول: "كريستيانو كان كالوحش.. وأبو الوحش هو ليو".

وكان عام 2010 قد شهد إنجازًا تاريخيًا لأبناء اللاماسيا؛ عندما حل ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي، في جائزة "الكرة الذهبية".

جدير بالذكر أن جوارديولا أشرف على الجيل الذهبي لنادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة ميسي وتشافي وإنييستا، في الفترة من 2008 إلى 2012؛ محققًا 14 لقبًا في مختلف المسابقات، من بينهم ثنائية دوري أبطال أوروبا 2009 و2011.