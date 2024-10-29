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دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالهلالالنصر v الهلالالنصر

تعرف على موعد مباراة النصر والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل النصر نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأوب بارك.

ويريد الهلال عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم الماضي.

لكنه يواجه النصر الذي سيعتبر تلك المباراة مباراة حياة أو موت لإنزال الهلال من عليائه ومواصلة طريقه كمنافس على اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 1 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والهلال على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
النصر - الهلالالجمعة 1 نوفمبر 2024،
21:00 السعودية ، 20:00 مصر		SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 1 SD		الأول باركفارس عوض
حماد العنزي

التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل4-2-4
حراسة المرمىعبدالرحمن الصانبي
خط الدفاعسلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي
خط الوسطعبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو جابرييل
خط الهجومويسلي جاسوفا - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل4-3-3
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعجواو كانسيلو - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - رينان لودي
خط الوسطناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ماركوس ليوناردو
خط الهجومسالم الدوسري - نيمار - ألكسندر ميتروفيتش

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

على مستوى الدوري السعودي، التقى الهلال والنصر في 118 مباراة، فاز الهلال في 43 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا سويًا في 33 مباراة.

هذه الأرقام توحي بمستوى التنافسية القوي بين الفريقين العريقين في مسابقة الدوري السعودي.

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بكافة البطولات؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 178 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 71 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 46 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

البطولة

عدد المباريات

عدد مرات فوز الهلال

عدد مرات فوز النصر

التعادل

الدوري السعودي

118

43

42

33

كأس الملك

20

10

5

5

كأس ولي العهد

11

8

3

0

كأس الاتحاد

23

6

9

8

كأس السوبر

4

3

1

0

دوري أبطال آسيا

1

1

0

0

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

1

0

1

0

الإجمالي

178

71

61

46

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