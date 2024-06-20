Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
أحمد مجدي

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

تعود الكأس الأغلى، كأس الملك السعودي، إلى الواجهة مرة أخرى بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم بلهفة وانتظار.

الهلال حقق لقب كأس الملك السعودي في نسخته الماضية بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بضربات الجزاء.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ النسخة الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نستعرض جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.

ما هو نظام كأس الملك 2024-2025؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

ما مواعيد مباريات كأس الملك 2024-2025؟

الدورالموعد
دور الـ 3222-25 سبتمبر 2024
دور الـ 1628-29 أكتوبر 2024
ربع النهائي6-7 يناير 2025
نصف النهائي1-2 أبريل 2025
النهائيلم يحدد بعد

ما نظام دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تنقسم الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025 إلى قسمين، القسم الأول والذي يضم 15 ناديًا من دوري روشن السعودي، بجانب بطل دوري يلو، نادي القادسية.

أما القسم الثاني فيضم فرق دوري يلو الموسم الماضي عدا القادسية بجانب الثلاثي الهابط من دوري روشن وهم الحزم والطائي وأبها.

وسوف يواجه فريق القسم الأول نظيره من القسم الثاني.

ما الفرق المشاركة في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

إليكم الفرق التي تشارك في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025

القسم الأولالقسم الثاني
الهلالأبها
النصرالطائي
الأهليالحزم
التعاونالعروبة
الاتحادالخلود
الاتفاقالعربي
الفتحالعدالة
الشبابالفيصلي
الفيحاءالباطن
ضمكالجبلين
الخليجالنجمة
الرائدالصفا
الوحدةالجندل
الرياضجدة
الأخدودالعين
القادسيةالبكرية

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 - دور الـ 32


المباراةالموعدالنتيجةالملعب
البكيرية - الهلال22-25 سبتمبر 2024-نادي البكيرية
أبها - التعاون22-25 سبتمبر 2024-نادي أبها
الجبلين - الفتح22-25 سبتمبر 2024-الأمير عبد العزيز بن مساعد
الخلود - الشباب22-25 سبتمبر 2024-نادي الخلود
الأهلي - الجندل22-25 سبتمبر 2024-الجوهرة المشعة
الاتفاق - العدالة22-25 سبتمبر 2024-الأمير محمد بن فهد
الحزم - النصر22-25 سبتمبر 2024-نادي الحزم
جدة - الرائد22-25 سبتمبر 2024-مدينة الملك عبدالله الرياضية
القادسية - العروبة22-25 سبتمبر 2024-الأمير سعود. بنجلوي
الأخدود - العربي22-25 سبتمبر 2024-نادي الأخدود
الاتحاد - العين22-25 سبتمبر 2024-الجوهرة المشعة
الصفا - الرياض22-25 سبتمبر 2024-القوة
الطائي - الخليج22-25 سبتمبر 2024-مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد
الفيحاء - الباطن22-25 سبتمبر 2024-المجمعة
الوحدة - الفيصلي22-25 سبتمبر 2024-مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
النجمة - ضمك22-25 سبتمبر 2024-نادي النجمة
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