فيديو | "كرة ركلة الجزاء وصلتنا هنا" .. وليد الفراج يُشعل غضب النصراويين بالسخرية من رونالدو

نجم النصر أهدر فرصة إنقاذ فريقه من الخروج من كأس الملك

لم تتوقف أصداء إهدار كريستيانو رونالدو ركلة جزاء النصر الحاسمة ضد التعاون في مباراة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس في استاد الأول بارك.

النجم البرتغالي كان قادرًا على إعادة فريقه للقاء حال سجل من ركلة الجزاء وعادل تقدم التعاون بهدف نظيف، لكنه سدد الكرة بقوة إلى خارج المرمى ليخرج النصر من البطولة في صدمة قاسية على جمهوره.

الإعلامي السعودي وليد الفراج لم يكن رحيمًا بذلك الجمهور وزاد من آلامه بالسخرية من رونالدو وتسديده لركلة الجزاء، حيث ظهر في حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد" وقد أخرج كرة قدم وسط حديثه عن المباراة وقال "كرة رونالدو وصلتنا هنا في الاستوديو، كانت قوية جدًا".

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الجمهور النصراوي لم يخف استياءه من سخرية الفراج فيما أثارت أفراح المنافسين خاصة عشاق الهلال، وقد حمى الإعلامي المخضرم نفسه من شتائم الجمهور وتعليقاتهم القاسية بغلق التعليقات على التغريدة التي نشرها حساب البرنامج على منصة إكس وتضمنت مقطع الفيديو المرتبط بالحادثة.

النصر سيُواجه الهلال في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم، وهي واحدة من الفرص الأخيرة ليلحق العالمي بركب المنافسة على اللقب بعد اتساع الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط.