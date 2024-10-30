"لا يوجد من يفهم كرة ويُشجع النصر" .. تركي العجمة يُهاجم "الموظفين" ويُوضح أسباب أزمة العالمي

النصر أحبط جمهوره بالخروج من كأس الملك عقب خسارة السوبر بداية الموسم

فسر الإعلامي السعودي تركي العجمة أزمة النصر في كرة القدم السعودية بعدم وجود أي مسؤول في النادي يفهم في كرة القدم، كما هاجم من وصفهم بالموظفين الذين لا يهتمون بأحوال الفريق ولا يُشاهدون حتى مبارياته.

النصر توج إحباطه لجمهوره خلال السنوات الأخيرة بالخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام التعاون في دور الـ16 بهدف نظيف مساء أمس، ليفقد بطولتين هذا الموسم هما السوبر وكأس الملك، كما يبتعد عن صدارة دوري روشن السعودي بفارق 6 نقاط عن الهلال في الصدارة.

تلك النتائج السلبية تأتي رغم حجم الإنفاق الكبير على الفريق ووجود الأسطوري كريستيانو رونالدو، وهو ما جعل العديد من الأشخاص يعجزون تمامًا عن تفسير أسباب تلك الأزمة النصراوية الممتدة منذ عدة سنوات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العجمة أدلى بدلوه في تلك القضية بتفسير هو الأصعب والأقسى، إذ أكد عدم وجود أي نصراوي يفهم في كرة القدم ليكون قادرًا على إدارة النادي، مشيرًا إلى أن من يفهمون بكرة القدم يُشجعون فرقًا أخرى.

إذ قال عبر برنامجه "كورة" "مشكلة النصراويين أنهم مخيرون بين نصراوي لا يفهم كرة قدم وبين شخص يفهم كرة ولا يُشجع النصر، لم يتواجد أبدًا لديهم خيار الشخص الذي يفهم الكرة ويُشجع النصر، وهناك فئة ثالثة هم الموظفين وأتوقع جلهم كانوا نائمين ولم يُشاهدوا المباراة كما أعتقد".