موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والدخول. في الأمتار الأخيرة الحاسمة للبطولة.

الهلال هو حامل لقب كأس الملك في نسخته الماضية بعد تغلبه على النصر بضربات الجزاء ليسعى لمطاردة الأهلي - الذي ودّع النسخة الحالية - وتصدر قائمة الأكثر فوزًا.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ النسخة الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك 2024-2025 يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في مقر البنك الأهلي بالرياض.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي كأس الملك 2024-2025 هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

ومن المقرر أن تُنقل القرعة عبر قناة SSC NEWS المفتوحة.

كيف يمكن متابعة قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

سوف يتم إذاعة قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر تطبيق شاهد.

كما أن الحساب الرسمي لكأس الملك على موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر القرعة

ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

سوف نوافيكم بالفرق المتأهلة إلى ربع النهائي بعد انتهاء دور الـ 16