إبعاد بعض اللاعبين وتغيير تاليسكا .. بيولي يُفسر قراراته "الجدلية" خلال مواجهة النصر والتعاون

النصر خسر اللقاء وغادر كأس الملك

رفض ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر تحميل مسؤولية الخسارة أمام التعاون والخروج من كأس الملك لقراراته الفنية قبل وخلال المباراة، مشيرًا إلى أنهم سيُواصلون المنافسة على البطولتين المتبقيتين هذا الموسم.

المدرب الإيطالي عمد إلى إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسي بهدف منحهم قسطًا من الراحة، وأبرزهم أوتافيو وساديو ماني، وقد أخرج أندرسون تاليسكا خلال اللقاء وأشرك بدلًا منه عبد الرحمن غريب.

بيولي لم يُخف الشعور بالإحباط عقب الخسارة بهدف نظيف وإهدار كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الوقت القاتل كانت ستفرض التعادل على أرض الملعب حال سُجلت، مشيرًا إلى أن هدفهم الحالي مواصلة المنافسة على لقبي دوري روشن ودوري أبطال آسيا النخبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مفسرًا قراراته قبل وخلال المباراة، كما نقلت صحيفة الرياضية السعودية، "اتخذت قرار إراحة اللاعبين لإدراكي معاناتهم من التعب، وتركيزي انصبَّ على هذا اللقاء فقط. اخترت التشكيل الأجهز للمباراة، وهدفي من التغييرات كان إخراج بعض اللاعبين بعد شعورهم بالإرهاق".

تابع "كنا بحاجةٍ إلى حركةٍ أكبر بين الخطوط، لذا أدخلت غريب، لكني راضٍ عن أداء تاليسكا، وكل تغييرٍ أجريه، يكون من أجل ظهور الفريق بأفضل صورةٍ داخل الملعب".

يُشار إلى أن العالمي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 6 نقاط عن الهلال في الصدارة، وسيلتقي الفريقان معًا مساء الجمعة القادم ضمن الجولة التاسعة من البطولة.