Vì 'trò cưng', HLV Mourinho cắp cặp đi học tiếng Hàn

Dù đã thành thạo 6 thứ tiếng, chiến lược gia 57 tuổi cho biết ông vẫn đang cố gắng trau dồi thêm ngoại ngữ.

Từng là thông dịch viên và đã làm việc tại nhiều đội bóng lớn trên thế giới, HLV Jose Mourinho thành thạo tới 6 thứ tiếng bao gồm (tiếng mẹ đẻ), , Catalan, , và Italia.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong bộ phim tài liệu All or Nothing về , nhà cầm quân 57 tuổi tiết lộ còn đang từng bước chinh phục tiếng , nhằm giao tiếp tốt hơn với trụ cột của đội bóng là Son Heung-min.

Son đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất tại Tottenham.

The Sun dẫn lời HLV Mourinho:

"Khi ở trong một tập thể, việc giao tiếp vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi muốn dùng tiếng bản địa để nói chuyện, để mọi người có thể hiểu tôi hơn." "Giao tiếp với từng cá nhân bằng tiếng của họ còn cho thấy sự tôn trọng đối với văn hóa của CLB. Đó là lý do mà tôi đang học thêm tiếng Hàn."

Kể từ khi Người Đặc Biệt lên nắm quyền vào tháng 11/2019, Son tiếp tục chơi ấn tượng với 12 pha lập công.

Chuyển tới từ vào năm 2015, tiền đạo này đã ghi tới 85 bàn sau 229 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Gà Trống.