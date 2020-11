Top những cái tên thú vị cho đội Futsal, đội Top Eleven và Fantasy: Hakuna Juan Mata và Neuer Give Up

Bóng đá thế giới luôn xuất hiện những CLB sở hữu cái tên vô cùng ấn tượng và khiến cho người ta phải tò mò.

Bạn có thể dùng những cái tên ấn tượng để đặt cho đội Futsal, Top Eleven hay Fantasy Football. Điều đó sẽ mang tới sự tự hào, bởi vì bạn đang sở hữu một cái tên khá hay họ, độc đáo và khác biệt, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt giống một số CLB như , Milan hay .

Tên của các đội bóng thường dựa theo vị trí địa lý, một nghề nghiệp nào đó, dựa theo chủ sở hữu hoặc thậm chí là theo nguồn gốc tôn giáo như Santos của . Dưới đây, GOAL xin được phép giới thiệu 10 CLB có cái tên vô cùng đặc biệt.

Tất nhiên, vẫn còn khá nhiều đội bóng khác sở hữu tên thú vị không kém. Dù vậy, chúng tôi không thể liệt kê tất cả được. Nào, giờ hãy cùng điểm qua nhé.

Các đội khác

Tên thú vị của các CLB và ý nghĩa của nó

- Thụy Sĩ

Quào, hẳn là ai cũng phải thấy tự hào khi mình khoác áo tập thể vô cùng trẻ trung này phải không? Đây là đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Thụy Sĩ, và nếu bạn chưa biết thì Young Boys là tên được đặt ngược lại với một CLB khác cũng của Thụy Sĩ - BSC Old Boys.

- Italia

Juventus lấy cảm hứng từ một cái tên Latinh đọc là "Iuventus" (có nghĩa là "trẻ trung"). Lần đầu Juventus xuất hiện trên bản đồ bóng đá thế giới là từ năm 1879 và họ đã trở thành một trong những CLB thành công nhất nước Ý.

-

CLB có đại bản doanh ở London được thành lập vào năm 1886 bởi các công nhân tại Royale Arsenal. Và có một điều thú vị rằng đội bóng này thường... ném đạn các đối thủ của mình. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao biệt danh của Arsenal lại là The Gunners hoặc Pháo thủ rồi chứ?

Robin Hood - Suriname

Chúng ta đều biết Robin Hood là một nhân vật có khả năng bắn cung xuất chúng, là người hùng với phong cách "cướp của người giàu chia cho người nghèo". Còn CLB Roobin Hood của Suriname là đội bóng thành công bậc nhất đất nước này với 23 danh hiệu kể từ năm 1953.

-

Bạn có biết CSKA là viết tắt của gì không? Đó là "Central Sports Club of Army - tức CLB Thể thao Trung ương thuộc Quân đội). Về mặt hình thức, tên đầy của của CSKA Moscow phải là PFC CSKA Moscow và thực tế là họ cũng không trực thuộc quân đội. Nhưng điều đáng nói là Bộ Quốc phòng Nga lại sở hữu một chút cổ phần của đội bóng này.

Amsterdam -

Ai mà chẳng biết Ajax Amsterdam? Đội bóng hùng mạnh tại giải VĐQG Hà Lan và cũng từng gây tiếng vang ở đấu trường châu Âu. Nhưng cái tên "Ajax" lại liên quan đến một vị anh hùng của... Hy Lạp, đồng thời có tên tuổi vang danh khắp nơi vì tham gia vào các trận chiến vĩ đại bậc nhất.

Sparta Praha - Cộng hòa Séc

Cái tên Sparta lấy cảm hứng từ một thành bang của Hy Lạp cổ đại. Thời điểm đó, Sparta là một lực lượng quân đội hùng mạnh và thể hiện sự thống trị - nơi các binh lính của họ có lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu được thời đại ngày nay công nhận.

Seongnam Ilhwa Chunma -

Nhìn qua thì chẳng có gì thú vị đúng không? Giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích nhé. Trong thần thoại Hy Lạp, Pegasus là một con ngựa thần và là con của thần Poseidon. Và trong tiếng Hàn, Pegasus đồng nghĩa với Chunma. Không có gì ngạc nhiên khi logo của Seongnam Ilhwa Chunma là hình chú ngựa.

Los Angeles Galaxy - Mỹ

Thật ra Galaxy ở đây không phải là "thiên hà" như chúng ta vẫn thường biết. Galaxy trong trường hợp này đang đề cập đến thành phố Los Angeles, nơi tập hợp của rất nhiều ngôi sao Hollywood. Không có gì ngạc nhiên khi từng mang về David Beckham hồi đầu năm 2007. Một CLB tuyệt vời phải được "bồi dưỡng" bằng những cầu thủ tuyệt vời phải không?

-

CLB này được thành lập vào năm 1937 và lấy tên Orlando Boys Club, đồng thời vốn xuất thân từ khu Johannesburg. Sau này, họ đã đổi tên thành Orlando Pirates (Cướp biển) sau sự xuất hiện của bộ phim The Sea Hawk vào năm 1940 do Errol Flynn thủ vai chính. Đó cũng là lý do logo của Orlando Pirates có hình đầu lâu xương chéo.

Những cái tên thú vị của các CLB trong Futsal, Top Eleven và Fantasy Football

Không chỉ các đội bóng đá mới sở hữu những cái tên hay ho. Ngay cả những CLB trong Top Eleven, Futsal hay Fantasy Football cũng xuất hiện rất nhiều cái tên "khó đỡ".

Bạn đang bối rối vì không biết đặt tên gì? Hãy tham khảo danh sách dưới đây. Tên đội rất quan trọng, bởi đó sẽ là thứ đại diện cho hình ảnh và phong cách của bạn, đồng thời cho đối thủ thấy mình "chất chơi" ra sao.

Nào, hãy cùng GOAL điểm qua một số cái tên thú vị nhé:

Indonesiana Grande

Teenage Mutant Ninja Skrtels

Tea & Busquets

Neuer Give Up

Silence of the Lahms

Boom Xhakalaka

Lord of the Ings

Luke KyleWalker

No Kane, No Gain

Lallanas in Pyjamas

Hakuna Juan Mata

Earth, Wind & Maguire

Trên đây là một vài gợi ý của GOAL. Cá nhân bạn có cái tên nào ấn tượng hoặc "chất chơi" hơn không, hãy thử để lại ý tưởng của mình nhé.