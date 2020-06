TIẾT LỘ: Đội nhà thắng 4-0, Salah vẫn... khóc trong phòng thay đồ vì không ghi bàn

Người thầy cũ ở CLB El Mokawloon vừa tiết lộ những câu chuyện thú vị về Salah khi còn là một cầu thủ trẻ.

Theo tiết lộ từ HLV Said El Shishiny thuộc CLB El Mokawloon - nơi Mohamed Salah được đào tạo khi còn là cầu thủ trẻ, chân sút 27 tuổi từng đảm nhiệm vị trí hậu vệ trong những ngày mới làm quen với bóng đá.

Tuy nhiên, HLV El Shishiny đã sớm nhìn ra tiềm năng to lớn mà Salah sở hữu trên mặt trận tấn công và nhanh chóng chuyển anh tới hàng tiền đạo để phát huy hết khả năng.

Salah khi còn chơi cho El Mokawloon.

"Đã có rất nhiều HLV khẳng định rằng họ giúp Salah trở nên nổi tiếng, nhưng tôi luôn biết rằng công đầu thuộc về mình." - HLV El Shishiny phát biểu, được ghi lại trong cuốn sách Made in Africa: The History of African Players in English football của tác giả Ed Aarons.

"Tôi là người đã gợi ý cậu ấy cho đội một của El Mokawloon. Mohamed thường chơi ở vị trí hậu vệ trái, nhưng tôi luôn tin rằng cậu ấy sẽ chơi tuyệt hay nếu được xếp trên hàng tiền đạo."

"Thời điểm đó, cậu ấy không phải là người được đá chính khi có 4 cầu thủ khác cạnh tranh tại đây. Vì vậy, tôi đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa cậu ấy lên vị trí tiền đạo cánh phải."

"Cậu ấy luôn nhanh nhẹn và thường xuất hiện ở những điểm nóng, dù bỏ lỡ một vài cơ hội."

Ngoài ra, HLV El Shishini cũng khẳng định rằng Salah luôn quyết tâm làm mọi cách để có được bàn thắng và không bao giờ hài lòng với màn trình diễn của bản thân. Ông kể thêm:

"Chúng tôi có trận thắng 4-0 trước đối thủ ENNPI và ngày hôm đó, Mohamed có 3 cơ hội dứt điểm nhưng đều không ghi bàn. Sau trận đấu, tôi vào phòng thay đồ và phát hiện cậu ấy đang khóc vì không có tên trên bảng tỉ số."

"Mọi người đều vui mừng vì chiến thắng, nhưng chỉ có cậu ấy là buồn bã. Tôi tới an ủi và nói rằng cậu ấy sẽ là vua phá lưới của đội mùa tiếp theo. Đúng như vậy, sau đó cậu ấy ghi đến 30 bàn!".

Sau 2 mùa ở El Mokawloon, Salah tới , , , AS và đang là một số ngôi sao tấn công xuất sắc nhất thế giới trong màu áo .