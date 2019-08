Tài năng từng ăn tập ở MU tự sát sau chấn thương dai dẳng

Thi thể của Joel Darlington cùng những ghi chú về ý định tự sát được tìm thấy tại gara của gia đình bởi người anh trai. Cầu thủ 20 tuổi từng được đánh giá là một tài năng cực kỳ triển vọng khi có thời gian thử việc tại và chơi cho cấp trẻ của ĐT xứ Wales.

Quá trình thử việc tại MU kết thúc khi Joel bị gãy tay. Sau đó, tài năng trẻ này còn tới thử việc tại Shrewsbury. gia nhập học viện của Bala Town và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội ở mùa giải 2016/17.

This is terrible to see😔 20-year-old ex Wales youth player Joel Darlington sadly took his own life on March 18 after battling Mental Health issues as a result from a spate of injuries ☹️



He was suffering from anxiety after enduring a serious long-term back injury



RIP Joel.😇 pic.twitter.com/yadbDoni1N