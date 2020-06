Son Heung-min lần đầu chia sẻ về 3 tuần trong quân ngũ

Trong thời gian bóng đá tạm hoãn vì COVID-19, Son Heung-min trở về quê nhà để tham gia khóa huấn luyện quân sự kéo dài 3 tuần.

Tiền đạo của đã kết thúc chương trình tập luyện với điểm số xuất sắc, nằm trong top 5 học viên hàng đầu thuộc đơn vị thủy quân lục chiến và trở thành tay súng xuất sắc nhất với giải thưởng Pilsung.

Lần đầu chia sẻ về quãng thời gian đặc biệt ấy, Son Heung-min nói: "Đây là một trải nghiệm tốt. Tôi không thể kể hết những gì mà tôi đã trải qua, nhưng tôi đã tận hưởng nó."

"Ngày đầu chẳng ai biết ai nên hơi lạ, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi quen nhau. Việc sinh hoạt chung trong phòng 10 người làm chúng tôi rất thân thiết. Chúng tôi cùng rèn luyện, giúp đỡ nhau. Hai ngày đầu, người khác thậm chí không thể nói chuyện với tôi, nhưng sau đó chúng tôi cùng đùa vui và tận hưởng thời gian đó".

