Chuyển nhượng: Juventus từ chối bán Dybala cho Tottenham

Theo BBC Sport, lời hỏi mua Paulo Dybala từ phía đã bị từ chối. Quyết định của là không bán tiền đạo 25 tuổi.

Trước đó, The Independent đưa tin, Dybala đã đạt thỏa thuận cá nhân với Tottenham, tuy nhiên, bản quyền hình ảnh là vấn đề duy nhất khiến thương vụ bị đình trệ. Tottenham có thể sẽ phải chi thêm tiền cho công ty sở hữu bản quyền hình ảnh của Dybala.

BREAKING: Tottenham’s proposed move for Paulo Dybala is OFF after Juventus ultimately decided not to sell the 25-year-old forward #THFC #Juve