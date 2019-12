HLV Park Hang-seo: 'Văn Toản hôm nay cũng đã cố gắng hết sức'

HLV Park Hang-seo lên tiếng bảo vệ thủ môn Văn Toản sau sai lầm tai hại ở những phút đầu trận. Ông từ chối bình luận thêm về lỗi cá nhân của học trò.

Chiều 5/12, U22 có màn so tài với kình địch tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng, nhằm cạnh tranh quyết liệt tấm vé vào bán kết SEA Games 30.

Sau những sai lầm đáng tiếc đến từ hàng thủ, đội bóng áo đỏ bị dẫn 2-0 chỉ sau 11 phút thi đấu. Tuy nhiên, Tiến Linh đã giải tỏa căng thẳng khi đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút thứ 22. Sau một vài điều chỉnh, đội bóng áo đỏ dần lấy lại sự bình tĩnh và chơi tốt hơn.

Ở hiệp 2, U22 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để gỡ hòa với quả penalty do Hà Đức Chinh mang lại ở phút 69. Song, Tấn Sinh thực hiện không thành công. May mắn thay, do thủ môn đội bạn di chuyển sớm, trọng tài đã cho U22 Việt Nam sút lại lần hai. Lần này, Tiến Linh đã không bỏ lỡ thời cơ tốt để san bằng tỉ số 2-2.

Tiến Linh một lần nữa tỏa sáng với cú đúp vào lưới .

Trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận: "Hôm nay lại một trận đấu khó khăn nữa, có lẽ là khó khăn nhất của Việt Nam kể từ vòng bảng SEA Games lần này. Nhưng ít nhất chúng tôi đã hoà và giành vé vào bán kết.

Giống như trận gặp Singapore, trận này, hiệp một cũng khó khăn, chúng ta thua hai bàn trước. Nhưng một lần nữa cầu thủ đã cho thấy tinh thần bất khuất, không từ bỏ, không đầu hàng trước nghịch cảnh".

Về pha xử lý lỗi khiến đội thủng lưới ngay từ phút thứ 5 của thủ môn Văn Toản, thầy Park cho biết: "Đúng là thủ môn của tôi sai lầm, nhưng tôi không muốn bình luận về chuyện này thêm nữa. Tôi sẽ xem lại video.

Sắp tới bán kết rồi, chúng ta không nên nói về lỗi cá nhân. Dù mắc lỗi, hôm nay, tôi thấy Văn Toản cũng đã cố gắng hết sức".

Dù Văn Toản mắc sai lầm, đồng đội tại U22 Việt Nam vẫn kịp sửa sai để giúp đội nhà lọt vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng B.

Với kết quả nghẹt thở 2-2 trước U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo cán đích ở vị trí số 1 bảng B với 13 điểm, xếp sau là Indonesia với 12 điểm. Đoàn quân của HLV Akira Nishino phải nói lời tạm biệt sớm với SEA Games năm nay khi dừng chân ở vị trí thứ 3 với 10 điểm.

Tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Campuchia - đội đã bất ngờ về nhì ở bảng A - ở trận bán kết lúc 19h00 ngày 7/12.