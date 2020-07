(Chuyển nhượng) Tottenham chốt hạ tương lai Vertonghen

Sau ngày Ngoại hạng hạ màn, Hotspur đã chính thức nói lời chia tay với trung vệ kì cựu Jan Vertonghen - người có 8 năm thi đấu cho đội bóng này với 315 lần ra sân trên mọi đấu trường...

Ở tuổi 33, cầu thủ người Bỉ sẽ ra đi theo dạng tự do. Hiện tại, anh vẫn chưa có bất cứ xác nhận nào về bến đỗ tiếp theo trong tương lai.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx